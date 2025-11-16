Cerrar X
Deportes

Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar

Fuentes señalan que el ex silbante, 'Chiquimarco', deberá presentarse ante la autoridad esta semana, en un proceso que retoma hechos iniciados en 2023

Una fuente con conocimiento directo del caso confirmó que el ex árbitro mexicano Marco Antonio "N" fue retenido la mañana del 16 de noviembre de 2025 como parte del seguimiento a un procedimiento legal que permanece activo desde 2023. De acuerdo con personas cercanas al expediente, la situación deriva de señalamientos que en su momento ya habían sido revisados por la autoridad, pero cuyo proceso no fue cerrado.

Según fuentes enteradas, en 2023 el ex silbante habría sido presentado ante las autoridades y posteriormente liberado, aunque el órgano judicial determinó mantenerlo vinculado a proceso. Esa resolución dejó el caso sujeto a distintas etapas procesales que, con el paso del tiempo, derivaron en nuevas diligencias y obligaciones para el involucrado.

El avance más reciente es la programación de una audiencia para el próximo martes 18 de noviembre de 2025 a las 12:30 horas. En esta ocasión, la autoridad exige que el ex árbitro se presente físicamente ante el órgano jurisdiccional, a diferencia de participaciones anteriores que se realizaron por vía remota.

Personas cercanas explican que esta instrucción obedece a un criterio establecido en un recurso legal previo, en el que un juez determinó que el imputado debe asistir en persona cuando sea requerido. Esta condición habría quedado asentada en el expediente y ahora se aplica en esta etapa del proceso.

La audiencia del martes podría definir los pasos inmediatos del caso, por lo que el ex silbante se estaría preparando para cumplir con la comparecencia conforme a las disposiciones vigentes.


