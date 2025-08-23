Cerrar X
Deportes

Diana Shnaider se corona en Abierto Monterrey ante Alexandrova

En un electrizante encuentro, la joven rusa de 21 años venció a su compatriota Ekaterina Alexandrova con un marcador de 6-3, 4-6, 6-4, en un duelo de primera

  • 23
  • Agosto
    2025

Diana Shnaider grabó su nombre con letras doradas en la historia del Abierto Monterrey al proclamarse campeona de la decimoséptima edición. 

En un electrizante encuentro, la joven rusa de 21 años venció a su compatriota Ekaterina Alexandrova con un marcador de 6-3, 4-6, 6-4, en un duelo que mantuvo al público del Estadio GNP Seguros al filo de sus asientos.

El partido por el título no estuvo exento de drama. Tras solo tres puntos de juego, una inesperada llovizna obligó a una breve pausa, pero la acción se reanudó rápidamente.

WhatsApp Image 2025-08-23 at 9.56.00 PM (1).jpeg

El primer set fue una demostración de autoridad por parte de Shnaider. Aprovechando un inicio titubeante de Alexandrova, quien cometió tres dobles faltas en su primer turno al servicio, Shnaider aceleró el ritmo y tomó una ventaja que le permitió cerrar el parcial con autoridad.

En el segundo set, Alexandrova demostró por qué es una de las mejores del circuito. Aunque Shnaider, la tercera sembrada del torneo, logró un quiebre inicial que parecía encaminarla a una victoria rápida, Alexandrova reaccionó.

A pesar de una ligera cortada en la rodilla que requirió atención médica, encontró su ritmo con el saque y, a base de ases y golpes profundos, se llevó tres juegos consecutivos para forzar un set decisivo.

El tercer y último set fue un verdadero duelo de voluntades. Shnaider golpeó primero con un quiebre en el juego inicial, pero Alexandrova no se rindió, resistiendo cada embate y manteniendo viva la batalla.

Sin embargo, cuando Shnaider tuvo la oportunidad de servir para el campeonato, no dudó. Con el público de pie, selló la victoria en su segundo punto de partido, confirmando su proyección en el circuito y levantando los brazos en señal de triunfo.

WhatsApp Image 2025-08-23 at 9.55.39 PM.jpeg

Este campeonato representa el quinto título en la carrera de Shnaider y el segundo en categoría WTA 500. Es un triunfo especialmente significativo, ya que marca el final de un 2025 que hasta ahora había sido complicado en resultados para la zurda de Moscú.

Tras la ceremonia de premiación, una emocionada Shnaider alzó el trofeo, agradeció el apoyo del público y prometió regresar a Monterrey, una ciudad que, según sus propias palabras, la ha adoptado como una hija más.

Con esta victoria, la joven rusa ha dejado claro que es una fuerza a tener en cuenta en el tenis mundial.


