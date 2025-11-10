Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_10_T170323_884_74dbf7a233
Deportes

Djokovic celebra su título 101 con un guiño a '101 dálmatas'

El serbio conquistó su título número 101 en el circuito profesional y lo celebró con un guiño cinematográfico que rápidamente se volvió viral

  • 10
  • Noviembre
    2025

Novak Djokovic volvió a combinar el humor con la excelencia deportiva. El serbio conquistó su título número 101 en el circuito profesional tras vencer al italiano Lorenzo Musetti en la final del ATP 250 de Atenas 2025, y lo celebró con un guiño cinematográfico que rápidamente se volvió viral: una imagen rodeado de perros dálmatas, haciendo alusión a la clásica película 101 dálmatas.

El tenista de 38 años se impuso en un partido de más de tres horas con parciales de 4-6, 6-3 y 7-5, demostrando una vez más su temple y capacidad de resistencia.

Musetti, que necesitaba la victoria para clasificar al Masters de Turín, comenzó con fuerza, pero no pudo sostener el ritmo ante la consistencia y experiencia del serbio.

En el tercer set, Djokovic logró dos quiebres clave que le permitieron sellar el triunfo y levantar un nuevo trofeo.

Con esta conquista, el exnúmero uno del mundo se coloca a solo dos títulos de Roger Federer (103) y a ocho del récord histórico de Jimmy Connors (109), consolidándose como uno de los jugadores más exitosos en la historia del tenis.

yjdse65.JPG

Sin embargo, Djokovic sorprendió al anunciar que no participará en el Masters de Turín, el torneo que reúne a los ocho mejores del año, una decisión que abre la puerta a Musetti para ingresar al cuadro final.

El gesto humorístico del balcánico en redes sociales, posando con dálmatas digitales, fue aplaudido por sus seguidores, que destacaron su carisma incluso después de una exigente temporada. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T123044_714_219a48e35c
Alcaraz remonta a Fritz y acaricia las semifinales del Masters
AP_25315540861788_8103995b58
Raffaele Palladino, nuevo técnico del Atalanta
INFO_7_VERTICAL_89e54eab1c
Fuerza Regia es Campeón y conquista su sexto título en la LNBP
publicidad

Últimas Noticias

AP_25316023410821_47f57be038
Pinturas de Bob Ross se subastan en más de $600,000 dólares
AP_25316089901629_d0fd7b1572
Nieta de Trump, Kai, causa expectación al debutar en la LPGA
inter_portaviones_eua_2dcebc762d
Llegada del mayor buque de EUA aumenta la presión sobre Venezuela
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×