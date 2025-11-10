Djokovic celebra su título 101 con un guiño a '101 dálmatas'

Novak Djokovic volvió a combinar el humor con la excelencia deportiva. El serbio conquistó su título número 101 en el circuito profesional tras vencer al italiano Lorenzo Musetti en la final del ATP 250 de Atenas 2025, y lo celebró con un guiño cinematográfico que rápidamente se volvió viral: una imagen rodeado de perros dálmatas, haciendo alusión a la clásica película 101 dálmatas.

Couldn’t celebrate 101 without some Dalmatians 😆 pic.twitter.com/4B2Lw4vypP — Novak Djokovic (@DjokerNole) November 10, 2025

El tenista de 38 años se impuso en un partido de más de tres horas con parciales de 4-6, 6-3 y 7-5, demostrando una vez más su temple y capacidad de resistencia.

Musetti, que necesitaba la victoria para clasificar al Masters de Turín, comenzó con fuerza, pero no pudo sostener el ritmo ante la consistencia y experiencia del serbio.

En el tercer set, Djokovic logró dos quiebres clave que le permitieron sellar el triunfo y levantar un nuevo trofeo.

Con esta conquista, el exnúmero uno del mundo se coloca a solo dos títulos de Roger Federer (103) y a ocho del récord histórico de Jimmy Connors (109), consolidándose como uno de los jugadores más exitosos en la historia del tenis.

Sin embargo, Djokovic sorprendió al anunciar que no participará en el Masters de Turín, el torneo que reúne a los ocho mejores del año, una decisión que abre la puerta a Musetti para ingresar al cuadro final.

El gesto humorístico del balcánico en redes sociales, posando con dálmatas digitales, fue aplaudido por sus seguidores, que destacaron su carisma incluso después de una exigente temporada.

