Djokovic pierde un set antes de clasificarse a tercera ronda

El serbio Novak Djokovic, número 7 del mundo y ganador de 24 'grand slams', accedió este miércoles a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos al vencer al estadounidense Zachary Svajda (n.145) por 6-7 (5), 6-3, 6-3 y 6-1 en un partido de 2 horas y 31 minutos.

Djokovic, de 38 años, tuvo un inicio complicado, cediendo el primer set en un 'tie break' tras cometer 14 errores no forzados.

Sin embargo, logró igualar el encuentro en el segundo set con un 'break' clave.

A pesar de la movilidad inicial de Svajda, de 22 años, el estadounidense mostró molestias físicas en el tercer set, lo que permitió al serbio encadenar cinco 'breaks' consecutivos para cerrar el partido con autoridad.

En la próxima ronda, Djokovic enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Francisco Comesaña (n.54) y el británico Cameron Norrie (n.35).

El Abierto de Estados Unidos, último 'grand slam' del año, se disputa hasta el 6 y 7 de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.

Comentarios