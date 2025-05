Domènec Torrent tiene un gran reto como técnico de Rayados

Este lunes, día en que Rayados arrancó trabajos de pretemporada, fue presentado oficialmente Domènec Torrent como nuevo técnico del Monterrey… y en su primer día como timonel de La Pandilla dio de qué hablar al declarar que el cuadro albiazul no es el reto más importante en su carrera como timonel.

“Es un reto muy importante, desafiante, ilusionante y por eso estamos aquí, pero no, lo siento mucho, pero no es el reto más importante. Ahorita sí, porque estamos aquí y sólo nos vale ganar, pero si miramos la trayectoria mía, de todos —cuerpo técnico—, no es el reto más importante”, dijo el español, quien ha sido auxiliar técnico en equipos como Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, y ha sido estratega del Flamengo y del Galatasaray.

Sin embargo, el actual entrenador del cuadro del Cerro de La Silla sí tiene un reto importante en puerta: acabar con el maleficio de los nuevos estrategas de los blanquiazules, que nunca se coronan en Liga MX en su torneo de debut con los de azul y blanco.

Los timoneles que se han coronado con Rayados en la Primera División del futbol mexicano, como Francisco Avilán, Daniel Passarella, Víctor Manuel Vucetich y Antonio Mohamed, han requerido, mínimo, dos torneos con el Monterrey para alzar el título en el máximo circuito del balompié azteca.

“Primero que nada venimos del Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, en donde sólo se vale ganar; en Rayados, no vale más que ganar”, comentó Domènec Torrent en su presentación como técnico de Rayados.

Entérate

Ellos son los directores técnicos que se han coronado con Rayados en Liga MX, así como la cantidad de torneos que requirieron con el Monterrey para alzar el título de la Primera División del futbol mexicano:

Francisco Avilán

Llegó en la temporada 1984-1985.

Se coronó en el Torneo México 1986.

Requirió tres torneos para coronarse.

Daniel Passarella

Llegó en el Torneo Apertura 2002.

Se coronó en el Torneo Clausura 2003.

Requirió dos torneos para coronarse.

Víctor Manuel Vucetich

Llegó en el Torneo Clausura 2009.

Se coronó en el Torneo Apertura 2009.

Requirió dos torneos para coronarse.

Antonio Mohamed

Llegó en el Torneo Clausura 2015.

Se coronó en el Torneo Apertura 2019.

Requirió ocho torneos para coronarse.

