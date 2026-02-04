Refuerzan China y Rusia alianza económica en videollamada

Los presidentes Vladímir Putin y Xi Jinping sostuvieron una videoconferencia en la que subrayaron el fortalecimiento de la relación económica y estratégica entre Rusia y China, en un momento marcado por la presión occidental sobre Beijing por su postura frente a la guerra en Ucrania.

El encuentro virtual coincidió con una ronda de contactos entre el líder chino y dirigentes europeos y norteamericanos que buscan recomponer vínculos comerciales con la potencia asiática pese a las tensiones geopolíticas.

Apoyo político y cooperación energética

En declaraciones transmitidas por la televisión estatal rusa, Putin reiteró su respaldo a la alianza bilateral y aseguró que ambos países trabajan para proteger su soberanía y desarrollo económico.

El mandatario destacó que la colaboración en el sector energético tiene un carácter “verdaderamente estratégico”, además de los proyectos conjuntos en energía nuclear con fines civiles, industria de alta tecnología y exploración espacial.

China plantea profundizar la relación

Xi señaló que la conversación serviría para delinear un nuevo plan de largo plazo para los lazos entre ambos países e intercambiar opiniones sobre asuntos estratégicos globales.

De acuerdo con la traducción difundida por Moscú, el dirigente chino afirmó que Rusia y China deben aprovechar una “oportunidad histórica” para ampliar su cooperación.

Contexto internacional y presión europea

La llamada se produjo mientras líderes occidentales intensifican contactos con Beijing para intentar influir en su postura sobre el conflicto en Ucrania.

Durante años, la Unión Europea ha pedido a China reducir su respaldo económico a Rusia, que ha mitigado en parte el impacto de las sanciones.

En semanas recientes, los primeros ministros de Reino Unido y Canadá visitaron la capital china, y se prevé que el canciller alemán haga lo propio este mes.

Gestos políticos y comerciales

Putin también celebró la decisión de China de permitir el ingreso sin visado a ciudadanos rusos y resaltó los avances en proyectos industriales y espaciales conjuntos.

Por otra parte, el presidente ruso recordó que este miércoles marca el inicio de la primavera en el calendario tradicional chino y afirmó que “en cualquier estación, las relaciones entre Rusia y China son primavera”.

