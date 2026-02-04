Detienen a cuatro por caso de mineros secuestrados en Sinaloa

El operativo para ubicar a los mineros privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, dejó como saldo cuatro personas detenidas en dos acciones distintas, además del decomiso de armas de alto poder, cartuchos y equipo táctico, informaron autoridades estatales.

Las capturas se realizaron en comunidades cercanas al municipio, donde fuerzas estatales y federales mantienen despliegues permanentes desde la desaparición de los trabajadores, ocurrida el pasado 23 de enero.

Primer arresto en La Concepción

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reportó que en las inmediaciones del poblado La Concepción fue detenido un hombre junto con una mujer que portaban armas de fuego.

Ambos intentaron escapar al notar la presencia policial, pero fueron alcanzados metros adelante.

En el sitio se les aseguró un fusil SCAR calibre 7.62x51 milímetros, una pistola Glock .40, tres cargadores y más de medio centenar de cartuchos útiles.

Dos más capturados en El Verde

Horas después, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), en coordinación con fuerzas federales, detuvieron a otros dos civiles cerca del poblado El Verde.

A estas personas se les decomisaron dos rifles AK-47, ocho cargadores, 240 cartuchos y dos chalecos tácticos. Todo el material, junto con los detenidos, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que indaga si existe relación directa con el secuestro de los mineros.

Secuestro en dos puntos del municipio

Cabe señalar que los trabajadores fueron privados de la libertad en dos hechos casi simultáneos. Un comando irrumpió en el campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver, en el fraccionamiento La Clementina, donde los empleados se preparaban para iniciar su jornada.

Otro grupo fue interceptado en una parada de transporte sobre la carretera Villa Unión–Durango, cuando aguardaban traslado hacia la zona minera.

Por su parte, familiares relataron que no hubo amenazas previas y que la desaparición se confirmó tras perder contacto con ellos.

Comentarios