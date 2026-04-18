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Tamaulipas

Óscar Hinojosa Cantú impulsa concierto gratuito para las familias

El concierto empezará a las 5 de la tarde y estará amenizado por el Grupo Amén, que aportará su estilo y energía a esta velada especial en Reynosa.

  • 18
  • Abril
    2026

Un momento de fe, reflexión y sana convivencia se vivirá este próximo domingo 19 de abril en la Plaza Principal de Reynosa, donde se llevará a cabo un concierto gratuito abierto a toda la comunidad.

El evento es impulsado por Óscar Hinojosa Cantú, propietario de Funerales Valle de la Paz, quien nuevamente refrenda su compromiso social al promover actividades que fortalecen el tejido comunitario, en esta ocasión a través de la música.

Gracias a esta iniciativa, más de 40 músicos profesionales se darán cita sobre el escenario para ofrecer un repertorio que incluirá momentos de alabanza, así como temas que invitan a la alegría, la reflexión y la convivencia familiar. El concierto estará amenizado por el Grupo Amén, que aportará su estilo y energía a esta velada especial.

La cita es a partir de las 5:00 de la tarde, en un ambiente pensado para que las familias disfruten de una experiencia distinta, donde la música se convierte en un puente de unión y esperanza.

Con este tipo de acciones, Óscar Hinojosa Cantú continúa destacando por su labor altruista en la ciudad, apostando por eventos que no solo entretienen, sino que también dejan un mensaje positivo entre la comunidad reynosense.


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