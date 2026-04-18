Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cnne_1255512_detienen_a_murillo_karam_exprocurador_general_de_mexico_accc38104a
Nacional

Exprocurador Murillo Karam, es hospitalizado por derrame cerebral

El exprocurador, implicado en el Caso Ayotzinapa, permanece bajo atención médica en un hospital del sur de la Ciudad de México

  • 18
  • Abril
    2026

El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue hospitalizado en la Ciudad de México tras sufrir un derrame cerebral, de acuerdo con fuentes cercanas.

El exfuncionario de 78 años, quien desde 2024 cumplía prisión domiciliaria por motivos de salud, se encuentra internado en el Hospital Ángeles Pedregal, donde recibe atención especializada.

Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto de 2022 por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Su papel en el Caso Ayotzinapa

Durante su gestión al frente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Murillo Karam encabezó las investigaciones del caso, en el que se acusó la participación de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos en colusión con autoridades municipales.

El exprocurador enfrenta procesos penales por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia. De acuerdo con las acusaciones, habría incurrido en omisiones y presuntos actos de tortura para obtener confesiones que respaldaran la versión oficial de los hechos.

rvbgrebtt.JPG

No es la primera vez que el exfuncionario presenta complicaciones médicas. En agosto de 2014 sufrió un accidente cerebrovascular mientras ofrecía una conferencia de prensa sobre el caso Iguala.

Con el paso del tiempo, su estado de salud se deterioró, lo que derivó en la concesión de prisión domiciliaria mientras continúan los procesos judiciales en su contra.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad del derrame cerebral ni sobre su evolución clínica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Yareli_Acevedo_c02551831d
Gana bronce Yareli Acevedo en la Copa del Mundo de ciclismo
EH_UNA_FOTO_77_8c5a52ed7a
Zayn Malik es hospitalizado en lanzamiento de su disco ‘Konnakol’
AP_26103147367086_e2702de362
NBA anuncia juego en la CDMX con Denver e Indiana en noviembre
publicidad

Últimas Noticias

detectan_temblores_por_conciertos_rosalia_13a137ecc8
Detectan temblores por conciertos de Rosalía en España
el_horizonte_info7_mx_7_1be2333c34
Pide incentivos y proyectos que aumenten el turismo
IMG_4829_ae93df0715
Descartan posible maltrato a jirafa en Coahuila
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×