Exprocurador Murillo Karam, es hospitalizado por derrame cerebral

El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue hospitalizado en la Ciudad de México tras sufrir un derrame cerebral, de acuerdo con fuentes cercanas.

El exfuncionario de 78 años, quien desde 2024 cumplía prisión domiciliaria por motivos de salud, se encuentra internado en el Hospital Ángeles Pedregal, donde recibe atención especializada.

Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto de 2022 por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Su papel en el Caso Ayotzinapa

Durante su gestión al frente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Murillo Karam encabezó las investigaciones del caso, en el que se acusó la participación de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos en colusión con autoridades municipales.

El exprocurador enfrenta procesos penales por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia. De acuerdo con las acusaciones, habría incurrido en omisiones y presuntos actos de tortura para obtener confesiones que respaldaran la versión oficial de los hechos.

No es la primera vez que el exfuncionario presenta complicaciones médicas. En agosto de 2014 sufrió un accidente cerebrovascular mientras ofrecía una conferencia de prensa sobre el caso Iguala.

Con el paso del tiempo, su estado de salud se deterioró, lo que derivó en la concesión de prisión domiciliaria mientras continúan los procesos judiciales en su contra.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad del derrame cerebral ni sobre su evolución clínica.

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