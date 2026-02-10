América ficha a Vinícius Lima, campeón de Libertadores

El Club América oficializó la contratación del mediocampista brasileño Vinícius Moreira de Lima, campeón de la Copa Libertadores 2023 con Fluminense, como refuerzo para el torneo Clausura 2026.

El futbolista, de 29 años, llega en calidad de préstamo desde el conjunto carioca hasta final de año, con opción de compra, según informaron ambas instituciones a través de sus redes sociales.

Refuerzo versátil para el mediocampo

Lima, formado en las fuerzas básicas de Grêmio, puede desempeñarse como mediocampista ofensivo o central, destacando por su versatilidad táctica y precisión en los pases. Con Fluminense disputó 168 partidos y marcó 16 goles, además de conquistar la Copa Libertadores y el Campeonato Carioca en 2023, así como la Recopa Sudamericana en 2024.

El técnico azulcrema, André Jardine, destacó la incorporación del brasileño, a quien conoce desde etapas formativas.

“Es un jugador que conozco hace mucho tiempo. Lo más importante es que puede jugar en cualquier función del medio campo, como 8 o como 10”, señaló el estratega.

La llegada de Lima se concreta al cierre del mercado de pases y responde a la intención del América de fortalecer su plantilla en busca del título del Clausura 2026 y la Copa de Campeones de la Concacaf.

Además del exjugador del Fluminense, las Águilas incorporaron a los brasileños Rodrigo Dourado y Raphael Veiga, así como a los mexicanos Fernando Tapia y Aarón Mejía.

Actualmente, el conjunto azulcrema ocupa la octava posición de la Liga MX, con ocho puntos en cinco jornadas, y el próximo sábado visitará al líder Guadalajara en una nueva edición del clásico nacional.

