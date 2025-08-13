Dueño de los Cowboys revela que superó el cáncer en etapa 4

En una revelación inesperada, el propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, confesó que libró una batalla de más de una década contra un melanoma en etapa 4 y que un medicamento experimental le salvó la vida.

Durante una entrevista con The Dallas Morning News, el directivo de 82 años explicó que fue diagnosticado en junio de 2010 y comenzó su tratamiento en el MD Anderson Cancer Center de Houston.

A lo largo de esos años, se sometió a cuatro cirugías (dos pulmonares y dos de ganglios linfáticos) y, hacia el final de la década, inició un ensayo experimental de inmunoterapia PD-1.

“Me salvó un tratamiento fabuloso, excelentes médicos y un verdadero milagro llamado PD-1”, afirmó Jones. “Entré en ensayos para ese medicamento y ahora no tengo tumores”.

El PD-1, cuyo nombre completo es Proteína de muerte celular programada 1, es un tipo de inmunoterapia que bloquea la acción de esta proteína para permitir que las células T del sistema inmunitario reconozcan y destruyan células cancerosas con mayor eficacia.

Según la Alianza para la Investigación del Melanoma, un diagnóstico en etapa 4 indica que el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo, y la tasa de supervivencia a cinco años suele rondar el 35%, aunque nuevos tratamientos han elevado esta cifra hasta el 50%.

La confesión de Jones surgió a raíz de una pista incluida en el documental de Netflix America’s Team: The Gambler and His Cowboys.

En el quinto episodio, Jones menciona haber recibido tratamientos contra el cáncer en MD Anderson “hace una docena de años”, sin detallar el tipo de cáncer ni el método, algo que aclaró esta semana.

El capítulo también aborda la tensa relación de Jones con el exentrenador Jimmy Johnson, incluyendo una anécdota en la que un médico le sugirió “desear lo mejor” a quienes le causaban enojo. “En el No. 1, escribí ‘Jimmy Johnson’”, recordó Jones con humor.

