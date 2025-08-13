Cerrar X
EH_UNA_FOTO_5_eb4fdd69dd
Deportes

Dueño de los Cowboys revela que superó el cáncer en etapa 4

El propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, confesó que libró una batalla de más de una década contra un melanoma en etapa 4

  • 13
  • Agosto
    2025

En una revelación inesperada, el propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, confesó que libró una batalla de más de una década contra un melanoma en etapa 4 y que un medicamento experimental le salvó la vida.

Durante una entrevista con The Dallas Morning News, el directivo de 82 años explicó que fue diagnosticado en junio de 2010 y comenzó su tratamiento en el MD Anderson Cancer Center de Houston.

A lo largo de esos años, se sometió a cuatro cirugías (dos pulmonares y dos de ganglios linfáticos) y, hacia el final de la década, inició un ensayo experimental de inmunoterapia PD-1.

“Me salvó un tratamiento fabuloso, excelentes médicos y un verdadero milagro llamado PD-1”, afirmó Jones. “Entré en ensayos para ese medicamento y ahora no tengo tumores”.

El PD-1, cuyo nombre completo es Proteína de muerte celular programada 1, es un tipo de inmunoterapia que bloquea la acción de esta proteína para permitir que las células T del sistema inmunitario reconozcan y destruyan células cancerosas con mayor eficacia.

Según la Alianza para la Investigación del Melanoma, un diagnóstico en etapa 4 indica que el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo, y la tasa de supervivencia a cinco años suele rondar el 35%, aunque nuevos tratamientos han elevado esta cifra hasta el 50%.

La confesión de Jones surgió a raíz de una pista incluida en el documental de Netflix America’s Team: The Gambler and His Cowboys.

En el quinto episodio, Jones menciona haber recibido tratamientos contra el cáncer en MD Anderson “hace una docena de años”, sin detallar el tipo de cáncer ni el método, algo que aclaró esta semana.

El capítulo también aborda la tensa relación de Jones con el exentrenador Jimmy Johnson, incluyendo una anécdota en la que un médico le sugirió “desear lo mejor” a quienes le causaban enojo. “En el No. 1, escribí ‘Jimmy Johnson’”, recordó Jones con humor.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

andrada_al_najam_b7812dbec9
Rayados negocia salida de Esteban Andrada al fútbol árabe
mastuontono_real_madrid_43aaf6d808
'Dejaré la vida por el Real Madrid': Mastantuono
deportes_tigres_america_a9f27b2516
¡Clásico! El Tigres vs América ya es un duelo de alta rivalidad
publicidad

Últimas Noticias

Corte_surcoreana_rechaza_demanda_de_copyright_por_Baby_Shark_75b4142e96
Corte surcoreana rechaza demanda de copyright por 'Baby Shark'
AP_25226333176146_e353b18a83
Putin elogia esfuerzos de Trump para poner fin al conflicto
mexico_turismo_15df170121
México supera 47 millones de visitantes en 2025: Sectur
publicidad

Más Vistas

b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
publicidad
×