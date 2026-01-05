Podcast
Deportes

¿Sergio Canales regresará a España tras el Clausura 2026?

Sergio Canales estaría disputando su último torneo en México, ya que según un programa deportivo español, el Racing de Santander buscaría ficharlo en el verano

  • 05
  • Enero
    2026

Debido a que la renovación del español Sergio Canales con Rayados aún no se concreta, su futuro con la institución albiazul es tema de conversación ante versiones que llegan desde el país ibérico. 

Y es que según el “Partidazo de COPE”, Canales tendría un acuerdo para volver al Racing de Santander el próximo verano, institución en la cual se formó y de la cual comparte raíces deportivas.

Cabe recordar que el “10” tiene contrato con la Pandilla hasta el mes de junio de 2026 y en reiteradas ocasiones ha comentado que se siente a gusto en el club.

"Ahora mismo tengo contrato y estoy muy bien allí (Monterrey). Entonces, hasta ahí estamos”, expresó.

Sin embargo, ya en sus pasadas vacaciones fue visto en una reunión informal con el presidente del Racing Club de Santander, Manuel Higuera.

En esa ocasión comentó para medios locales que tiene una “muy buena relación y habla mucho” con el club que lo vio nacer como futbolista.

Racing lidera actualmente la segunda división española y se perfila para ascender a LaLiga, por lo cual Canales sería un refuerzo estelar para la plantilla.

Sergio Canales

Qué dice la directiva del Monterrey

Tras la eliminación en el pasado Apertura 2025, José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados, consideró al jugador una pieza clave en el conjunto albiazul.

“Sergio es un jugador fundamental y que queremos todos. Tiene contrato y una extensión automática que depende del rendimiento, así que por lo pronto no es un tema", aclaró.

canales-tato-rayados.jpg

Estos son los números de Canales en Rayados

Desde su llegada al Monterrey en 2023, jugó 104 partidos con el club, en los cuales marcó 43 goles y dio 20 asistencias. Además de su aporte en los números, decidió tomar el rol de líder y se convirtió también en un referente del vestidor, portando el gafete de capitán en varias ocasiones.

Quizá su única cuenta pendiente es que aún no ha logrado levantar ningún título oficial, a pesar de que siempre ha contado con compañeros de muy alto perfil y todo tipo de entrenadores.

 


