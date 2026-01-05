El 'Warrior' se recupera tras una cirugía por sinusitis

El conductor de TV Azteca Carlos Guerrero, conocido como "Warrior", atraviesa un proceso de recuperación luego de someterse a una cirugía programada para atender un problema de sinusitis que desde hace tiempo le dificultaba la respiración.

Fue el propio presentador quien aclaró que se trató de un procedimiento necesario y previamente planeado, descartando cualquier situación de emergencia.

La noticia se dio a conocer a través de sus redes sociales, donde el conductor de Survivor México decidió hablar directamente con sus seguidores para tranquilizarlos y explicar su estado de salud.

Tras su operación, compartió que su evolución es favorable y que se encuentra estable.

“¡Estoy bien! Me operaron porque la sinusitis ya no me dejaba respirar”, escribió en Instagram, mensaje con el que buscó poner fin a la preocupación que generó una imagen suya desde el hospital.

En los videos posteriores, el "Warrior" aparece relajado y de buen ánimo, acompañado de su esposa, Gisela Muñoz Azuela, a quien agradeció por el apoyo constante durante todo el proceso. Incluso, bromeó sobre los efectos de la anestesia, lo que provocó una ola de comentarios solidarios y mensajes de pronta recuperación.

En la fotografía que compartió, se le observa recostado en una cama de hospital, con bata médica y conectado a monitores, mientras hace la señal de paz con la mano. La imagen estuvo acompañada de frases humorísticas como: “Yo pensando que ya se me pasó el efecto de la anestesia” y “la anestesia: a mí no me echen la culpa”.

Finalmente, el conductor reiteró que la intervención fue planeada y agradeció tanto al personal médico como a su familia por el acompañamiento, subrayando que su recuperación avanza de manera positiva y que pronto retomará sus actividades habituales.

