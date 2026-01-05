Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_carlos_guerrero_tv_azteca_0fcd6c2d2c
Escena

El 'Warrior' se recupera tras una cirugía por sinusitis

El conductor de TV Azteca aclaró que la operación fue programada, se encuentra estable y agradeció el apoyo de su familia y seguidores

  • 05
  • Enero
    2026

El conductor de TV Azteca Carlos Guerrero, conocido como "Warrior", atraviesa un proceso de recuperación luego de someterse a una cirugía programada para atender un problema de sinusitis que desde hace tiempo le dificultaba la respiración.

Fue el propio presentador quien aclaró que se trató de un procedimiento necesario y previamente planeado, descartando cualquier situación de emergencia.

La noticia se dio a conocer a través de sus redes sociales, donde el conductor de Survivor México decidió hablar directamente con sus seguidores para tranquilizarlos y explicar su estado de salud.

Tras su operación, compartió que su evolución es favorable y que se encuentra estable.

“¡Estoy bien! Me operaron porque la sinusitis ya no me dejaba respirar”, escribió en Instagram, mensaje con el que buscó poner fin a la preocupación que generó una imagen suya desde el hospital.

En los videos posteriores, el "Warrior" aparece relajado y de buen ánimo, acompañado de su esposa, Gisela Muñoz Azuela, a quien agradeció por el apoyo constante durante todo el proceso. Incluso, bromeó sobre los efectos de la anestesia, lo que provocó una ola de comentarios solidarios y mensajes de pronta recuperación.

En la fotografía que compartió, se le observa recostado en una cama de hospital, con bata médica y conectado a monitores, mientras hace la señal de paz con la mano. La imagen estuvo acompañada de frases humorísticas como: “Yo pensando que ya se me pasó el efecto de la anestesia” y “la anestesia: a mí no me echen la culpa”.

Finalmente, el conductor reiteró que la intervención fue planeada y agradeció tanto al personal médico como a su familia por el acompañamiento, subrayando que su recuperación avanza de manera positiva y que pronto retomará sus actividades habituales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Roberto_Carlos_recibe_alta_medica_tras_cirugia_de_corazon_f402f21846
Roberto Carlos recibe alta médica tras cirugía de corazón
escean_p_nk_8735503c11
P!nk es hospitalizada y pone en duda conciertos en CDMX
AP_26001830872995_228b441eae
Jair Bolsonaro sale del hospital y vuelve a la cárcel en Brasilia
publicidad

Últimas Noticias

inter_analisis_eua_venezuela_924959df4a
'Incursión en Venezuela revive doctrina Monroe', asegura experta
Whats_App_Image_2026_01_05_at_10_42_55_PM_881450ecc2
Sarampión vuelve a encender focos rojos en Coahuila 
Whats_App_Image_2026_01_06_at_1_33_17_AM_20c2479da6
Fraude de 'tandas millonarias' habría afectado en otros estados
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T094759_685_db4ebc0b9e
Hallan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
publicidad
×