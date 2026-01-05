Podcast
Zarazúa vence a Stephens y arranca fuerte el 2026

Renata Zarazúa derrotó a Sloane Stephens en tres sets en la primera ronda del ASB Classic, logrando un arranque destacado en 2026

  • 05
  • Enero
    2026

La tenista mexicana Renata Zarazúa comenzó la temporada 2026 con una victoria de alto impacto al imponerse a la estadounidense Sloane Stephens en la primera ronda del ASB Classic (WTA 250), disputado en Auckland, Nueva Zelanda.

Zarazúa, actual número 77 del ranking mundial, se llevó el encuentro en tres sets por 7-5, 4-6 y 6-2, en un partido que se extendió por más de dos horas y media.

Un duelo intenso y de alto nivel

En el primer set, la mexicana mostró solidez en los intercambios largos y aprovechó el momento clave para romper el servicio de su rival. Stephens reaccionó en el segundo parcial, elevando su nivel y forzando errores para igualar el marcador.

Sin embargo, en el set definitivo, Zarazúa retomó el control desde el fondo de la cancha y cerró el partido con autoridad, imponiendo su ritmo y fortaleza física.

Victoria con valor histórico

El triunfo representa la segunda victoria de Renata Zarazúa ante una campeona de Grand Slam, luego de haber vencido a Madison Keys en 2025.

Además, es la segunda ocasión en la que supera a Sloane Stephens, tras su enfrentamiento en el Abierto de Acapulco 2020.

Este resultado refuerza el buen momento de la tenista mexicana y confirma su crecimiento competitivo en el circuito profesional.


