Astros firman a la estrella japonesa Tatsuya Imai por tres años

La estrella japonesa Tatsuya Imai llega a Houston con la meta de ganar el campeonato

Los Astros de Houston quieren romper la hegemonía de los Dodgers y para eso firmaron a su propia estrella nipona.

Se trata del lanzador derecho japonés Tatsuya Imai, quien llegó a un acuerdo de tres años con los Astros por $54 millones de dólares.

Fue este lunes cuando la franquicia de Texas hizo la presentación oficial de su nueva estrella, quien desde el primer momento dejó claras sus intenciones: ganar.

"¿Qué tal, H-town? Soy Tatsuya Imai y estoy listo para perseguir un campeonato mundial. Vamos, Houston".

Imai, de 27 años, se une a los Astros después de tener un récord de 10-5 con una efectividad de 1.92 la temporada pasada para los Leones de Seibu de la Liga del Pacífico, ponchando a 178 en 163 2/3 entradas.

Además de estas estadísticas, el tres veces All-Star en Japón tuvo un récord de 58-45 con una efectividad de 3.15 en ocho temporadas con Seibu. Tiene 907 ponches en su carrera en 963⅔ entradas.

Por su parte, el propietario del equipo, Jim Crane, espera que la incorporación de Imai sea la primera de muchas firmas de Asia, ya que el equipo está haciendo un esfuerzo concertado para traer más jugadores del continente. Dijo que los Astros recientemente agregaron personas en Tokio, Taiwán y Seúl para facilitar ese plan.

"Tenemos cazatalentos allí y personas ayudando a identificar talento allí ahora", dijo. "Acabamos de hacer ese ajuste en el verano. Probablemente no tuvo mucho que ver con este caso, pero tendrá mucho que ver en el futuro mientras trabajamos en esos mercados y tratamos de traer a los grandes jugadores aquí a Houston."

La llegada de Imai es un impulso por parte de la franquicia por no volver a quedar fuera de los playoffs por segundo año consecutivo, y que representó la primera vez que no compiten en la postemporada desde 2016.

Comentarios