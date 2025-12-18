Balacera en alcaldía Cuauhtémoc deja un policía herido en Cdmx

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que un policía resultó herido y cuatro personas fueron detenidas tras una agresión armada registrada este jueves en las inmediaciones de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Estos hechos se registraron en calles de la colonia Juárez, en donde elementos de seguridad desplegaron un operativo para combatir el delito de extorsión. Durante estas acciones, un hombre comenzó a disparar contra las autoridades, lo que provocó que se repeliera la agresión.

La #SSC informa:



Al momento, personal de #Inteligencia e #Investigación Policial realiza un operativo de combate al delito de extorsión en la calle #RíoEbro, de la colonia #Juárez, en la @AlcCuauhtemocMx, durante el cual un sujeto efectuó disparos en su contra por lo que, al ver… pic.twitter.com/F7V18Cvb5G — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 18, 2025

Esto provocó que cuatro personas fueran detenidas, para posteriormente presentarlas ante las autoridades ministeriales para el deslinde de responsabilidades.

Comentarios