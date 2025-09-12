Cerrar X
Deportes

El León no es ‘La Fiera’ al visitar a Tigres en ‘El Volcán’

Los Esmeraldas apenas tienen dos victorias ante los de la UANL en el Estadio Universitario en la era de los torneos cortos de la Liga MX, de 1997 a la fecha

  • 12
  • Septiembre
    2025

Tras el receso por la Fecha FIFA, Tigres volverá a la actividad en la Liga MX mañana sábado al recibir al León en el Estadio Universitario a las 19:00 horas, en duelo de la Jornada 8 de la fase regular del Torneo Apertura 2025.

A este cotejo no se le puede considerar duelo de ‘fieras’, ya que los Esmeraldas apenas tienen dos victorias en ‘El Volcán’ en toda la era de los torneos cortos, de 1997 a la fecha; a cambio registra 13 derrotas y siete empates, con apenas 18 goles a favor y 37 en contra para un -19 en la diferencia de goles.

En cambio, los de la UANL ‘rugen’ fuerte en el actual certamen de la Primera División del fubol mexicano, ya que son cuarto sitio de la Tabla General con 13 puntos, gracias a cuatro victorias, un empate y una derrota en seis fechas (tienen un juego pendiente de la Jornada 1 en casa de Chivas), con 16 goles a favor y ocho en contra, para una diferencia de goles positiva de +8.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 12.22.27 AM.jpeg

La primera victoria de los Panzas Verdes en el ‘Uni’, en torneos cortos, fue en la Fecha 12 del Torneo Clausura 2017, el 1 de abril de 2017, al vencer 1-0 a los auriazules.

El segundo y más reciente triunfo se dio en la Jornada 14 del Torneo Apertura 2022, el 10 de septiembre de 2022, al derrotar también por 1-0 a los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Los guanajuatenses son noveno escalón del pelotón con 10 puntos, producto de tres triunfos, un empate y tres derrotas, con ocho dianas a favor y nueve en contra, para una diferencia de goles negativa de -1.

FICHA
Futbol - Liga MX
Torneo Apertura 2025
Fase regular - Fecha 8
Tigres Vs. León
Estadio Universitario
19:00 horas - Mañana


