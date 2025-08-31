En el Tigres contra Barcelona, los recuerdos fluirán en la cancha

Esta tarde el Estadio Universitario será escenario donde la nostalgia estará a flor de piel entre los aficionados que se den cita, ya que se verificará el enfrentamiento entre las Leyendas de Tigres y las del Barcelona en punto de las 18:00 horas.

Por lo cual, seremos testigos de que la calidad y el toque de bola no se pierde, a pesar del paso de los años.

Respecto a las Leyendas de Tigres, que serán dirigidos por el peruano Jerónimo ‘Patrulla’ Barbadillo y que disputarán esta batalla figuran baluartes de la década de finales de los noventa y del nuevo milenio, entre los que destacan el cancerbero Enrique Palos, Claudio Suárez, Jorge Torres Nilo, Anselmo Vendrechovski ‘Juninho’, Egidio Arévalo, Lucas Lobos, Walter Gaitán, Damián Álvarez, Claudio Núñez y Rafael Sobis.

Por parte del cuadro blaugrana, podremos ver entre su constelación de estrellas en el rectángulo verde universitario a futbolistas de la talla de Juan Pablo Sorín, Sergi Barjuan, Edgar Davids, Frank de Boer, Marc Crosas, Phillip Cocu, Ricardo Quaresma, Javier Saviola, David Villa, entre otros más; dirigidos por el estratega español Albert Ferrer.

Cabe hacer mención que, dentro de la comitiva que estaría esta tarde en tierras regias Andrés Iniesta y Rafael Márquez, pero, a través de los organizadores del evento se oficializó que el futbolista español que fuese Campeón del Mundo en Sudáfrica 2010, no estará por motivos de salud.

Respecto a Rafa Márquez, que tiene raíces regias, su ausencia se debe a que se encuentra en la concentración de la Selección Mexicana, ya que actualmente se desempeña como Auxiliar Técnico de Javier Aguirre.

