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Nuevo León

Reconocen a equipo El Horizonte e Info7 por trabajo periodístico

El rector de la UANL, Santos Guzmán, invitó a los galardonados a continuar construyendo su labor periodística enfocada en el turismo y deporte de Nuevo León.

  • 27
  • Abril
    2026

El equipo de El Horizonte e Info7 fue galardonado por su impulso al turismo y deporte en la entidad a través de su esfuerzo y empeño en el trabajo periodístico a lo largo de muchos años.

La ceremonia fue parte del XVI Congreso Internacional de Periodismo Turístico Monterrey 2026, que tuvo lugar en la biblioteca Raúl Rangel Frías de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

¿Quiénes fueron reconocidos como promotores?

Los reconocidos como “Promotor de la Comunicación Turística y Deportiva” fueron el director editorial del periódico y noticieros de televisión, Luis Padua Viñals, junto a los conductores Antonella Michelena, Alejandro “Regio” Aguirre y el editor de la sección de deportes en El Horizonte, Gerardo Vázquez.

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¿Qué dijo Luis Padua sobre el reconocimiento?

En entrevista con El Horizonte, Padua afirmó que el reconocimiento recibido es el reflejo del trabajo de todo el equipo a lo largo de los años en el fomento al turismo y deporte, al hablar de Nuevo León desde sus trincheras.

Asimismo, el comunicador dijo sentirse orgulloso de su labor, no solo por la promoción, sino también por la crítica responsable, una tarea que espera continuar realizando.

“Yo siento que somos un equipo que ha hecho cosas muy importantes en Nuevo León y las seguimos haciendo. Entonces hay que ayudar al Estado en el buen sentido, con la promoción, con la crítica responsable.

Yo me siento muy orgulloso de estos ya muchos años, décadas de estar hablando de Nuevo León y, si con eso contribuimos para un bien como es el turismo, la promoción del deporte, pues qué bueno, lo seguiremos haciendo mientras, ahora sí, Dios nos dé vida”.

El evento fue organizado por la Agencia Internacional de Periodistas, la Organización Mundial de Periodismo Turístico, el Colegio de Comunicación y Periodismo de Nuevo León, en conjunto con la UANL.

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¿Qué mensaje dio el rector de la UANL?

El rector de la universidad, Santos Guzmán, invitó a los galardonados a continuar construyendo su labor periodística enfocada en el turismo de Nuevo León para dejar una huella en las comunidades de la entidad.

“Los invito a continuar construyendo juntos un turismo que inspire, que transforme y que deje huella positiva en nuestras comunidades. Y, a título personal, agradezco la oportunidad de entregar reconocimientos a gente tan valiosa como a quienes hoy tuve el privilegio de entregárselos”.


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