Entra mexicano al Top 100 del ajedrez mundial

José Eduardo Martínez Alcántara se convirtió en el primer mexicano en ingresar al Top 100 mundial tras su destacada actuación en el Global Chess Talent

  • 09
  • Octubre
    2025

José Eduardo Martínez Alcántara, nacido en Perú pero nacionalizado mexicano, ingresó oficialmente al Top 100 del ranking mundial tras obtener el tercer lugar en el Global Chess Talent 2025, celebrado en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos.

Su destacada actuación le valió un ascenso de 87 posiciones en la clasificación FIDE, un incremento de +10.7 puntos ELO y un premio de $9 mil dólares.

Juan Carlos Obregón, director del programa México Chess Talent, patrocinador principal del ajedrecista, celebró el logro y destacó el potencial de Martínez Alcántara.

“Nos esperábamos buenos resultados, pero su rendimiento ha sido espectacular, todavía no alcanza su punto más alto”, afirmó Obregón, también entrenador y jugador activo, reciente medallista en el Torneo Absoluto de Ajedrez Zacatecas 2025.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 2.25.26 PM.jpeg

El directivo confirmó que el programa continuará apoyando la carrera del gran maestro, con el objetivo de seguir elevando su clasificación y consolidar su posición entre la élite mundial.

“Esperamos verlo próximamente en el Torneo Internacional de Ajedrez de Monterrey, este mismo mes”, adelantó.

Por otra parte, en el FIDE World Youth U16 Chess Olympiad, celebrado en Colombia, el equipo nacional consiguió un histórico octavo lugar mundial, la mejor posición alcanzada por México en cualquier categoría por equipos.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 2.25.23 PM.jpeg

El conjunto, liderado por Miguel Zaragoza, joven campeón nacional sub 16 originario de Villa de García, Nuevo León, logró escalar desde el puesto 26 hasta el 8, superando a potencias como India, Bielorrusia, Cuba y China.

Zaragoza, integrante del programa México Chess Talent, había conquistado semanas antes la Copa Hidalgo Sub 16, lo que marcó el inicio de su brillante temporada.

“Vinimos de atrás desde el lugar 26 hasta meternos entre los primeros 10 del mundo, mejoramos mucho y aprendimos aún más”, declaró el joven tras su regreso a México.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 2.25.28 PM.jpeg

Cabe señalar que su desempeño ha despertado grandes expectativas dentro del proyecto nacional, que ya anunció nuevos apoyos, entrenadores y cobertura de gastos para sus futuras competencias internacionales.

 

 


Comentarios

