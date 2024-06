¡Entre lágrimas! Antonio Sancho se va de Tigres

"Segundo, quería agradecer a CEMEX a la universidad, que desde el 2000 me llegué aquí a Monterrey y la verdad es que me recibieron con los brazos abiertos. Por supuesto, quiero agradecer a toda la afición y a toda la gente de Monterrey que me recibieron, de la mejor manera, a mí y a toda mi familia, quiero agradecer a toda la gente de sinergia deportiva y no quiero dejar a nadie fuera", expresó el nacido en la capital.