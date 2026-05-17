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Error arbitral frustraría sueño de Neymar para llegar al Mundial

La reacción del delantero fue inmediata. Neymar se llevó las manos a la cabeza y corrió hacia el área técnica para reclamar la equivocación.

  • 17
  • Mayo
    2026

Neymar Jr. vivió una de las noches más decepcionantes de su carrera justo cuando intenta recuperar terreno rumbo al Mundial 2026. El delantero brasileño fue sustituido por error durante el partido entre Santos y Coritiba, en un episodio que provocó su enojo y dejó al atacante sin minutos clave en el momento más importante de la temporada.

El incidente ocurrió en medio de la presión que enfrenta el jugador para convencer al técnico Carlo Ancelotti de incluirlo en la lista definitiva de Brasil para la próxima Copa del Mundo. Aunque el atacante aparece dentro de la prelista de 55 futbolistas, su convocatoria aún no está garantizada.

¿Cómo ocurrió el error que sacó a Neymar del partido?

La situación se presentó al minuto 65 del encuentro entre Santos y Coritiba. Neymar abandonó momentáneamente el terreno de juego tras recibir un golpe y mientras era atendido por el cuerpo médico, se produjo la confusión que terminó marcando la noche.

Cuando el brasileño se preparaba para regresar, el cuarto árbitro levantó el tablero electrónico mostrando el número ‘10’, dorsal que pertenece a Neymar. Sin embargo, la instrucción original del cuerpo técnico del Santos era sustituir al jugador con el número ‘31’.

neymar cambio santos.JPG

La reacción del delantero fue inmediata. Neymar se llevó las manos a la cabeza y corrió hacia el área técnica para reclamar la equivocación. Incluso mostró el documento de cambios para intentar demostrar que el error había sido administrativo y no una decisión táctica.

El cambio ya se había concretado porque el futbolista sustituto había ingresado al campo, por lo que la modificación se volvió irreversible conforme al reglamento.

Neymar pierde minutos valiosos rumbo al Mundial

La escena terminó por aumentar la tensión alrededor del atacante brasileño, quien atraviesa uno de los momentos más inciertos de su carrera internacional. La lesión reciente de Estevao parecía abrir una oportunidad para que Neymar recuperara espacio en la convocatoria, aunque todavía compite directamente con João Pedro por un lugar en el ataque.

Además del polémico episodio, Santos sufrió una dura derrota de 3-0 frente a Coritiba, resultado que mantiene al club en la parte baja de la clasificación y agrava la presión sobre el equipo.

Con la lista definitiva cada vez más cerca, Neymar dejó escapar una oportunidad importante de mostrarse ante Ancelotti en un partido que terminó convertido en caos y frustración.


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