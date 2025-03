Es Argentina la cuarta clasificada al Mundial 2026

Después de 13 jornadas y 28 puntos de 39 posibles, la selección de Argentina es la cuarta clasificada al Mundial de 2026.

La albiceleste, quien este martes enfrenta a su similar de Brasil, se clasificó después de que Uruguay y Bolivia repartieron puntos en un empate sin goles.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se clasifica a falta de cuatro jornadas por disputar en las eliminatorias de CONMEBOL.

Sin embargo, pese a estar clasificadas matemáticamente, aún existe la posibilidad de que pierdan el primer puesto, pues su más cercano perseguidor, Ecuador, se encuentra solo a seis puntos y 12 por disputar.

Por otro lado, Brasil, que se encuentra tercero con 21 puntos, podría asaltar la segunda posición y superar a Ecuador si vence a Argentina en el superclásico de las Américas.

Además de Argentina, las otras clasificadas hasta el momento son Japón, Nueva Zelanda e Irán.

7/48 🇨🇦🇲🇽🇺🇸🇯🇵🇳🇿🇮🇷🇦🇷



These teams have qualified for #FIFAWorldCup 26. 👇