Es hora de combatir en la Azteca Fight League

La novena edición del evento de artes marciales mixtas tendrá 11 combates en territorio regiomontano este viernes.

La Azteca Fight League llevó a cabo este jueves los careos previos a la AFL 009, tras realizar la protocolaria ceremonia de los pesajes.

Los peleadores de los 11 combates, que se realizarán este viernes a partir de las 19:00 horas en Cintermex, se vieron las caras por última vez antes de volverse a encontrar en el octágono.

En la pelea estelar, el regiomontano Luis Rey "Corazón de León" se enfrentará al tamaulipeco Humberto Díaz, en la modalidad de MMA.

"Vengo con todo, bien preparado, con mucha hambre de seguir creciendo en esta empresa", expresó "Corazón de León", quien cuenta con foja de 6-5-0.

"Me siento en mi mejor momento, mañana (hoy) se va a ver", respondió Díaz (6-4-0).

La pelea coestelar sin duda es de las más atractivas de la cartelera, ya que en ella se van a ver las caras Vero "La Peligrosa" Rodríguez (5-0-0) y Yared "Dinamita" Ontiveros, quien debuta en este evento, en la atractiva modalidad de Striking.

"Aquí abajo hay amistad, pero ya arriba del ring o del octágono yo salgo con todo, a arrancarle la cabeza a mi rival", expresó "La Peligrosa", quien en la disciplina de Muay Thai tiene récord de 21-0.

"Quiero dar un gran espectáculo para todos", expresó Yared, especialista en Kickboxing, donde tiene foja perfecta en 14 duelos.

Además se realizará un cuadrangular en Superfight de Jiu Jitsu, en el que cuatro peleadores buscarán el cinturón, esto en la categoría de hasta 77 kilogramos.

René "La Rana" Flores Vs. Antonio "Sinner" de León e Irvin Peynado Vs. Jesús "El Chuy" Magaña forman este cuadrangular; los dos ganadores se medirán hoy por el título.

En los otros combates se enfrentarán Abraham "Jalisco" Arellano Vs. Hiram Furukawa, en MMA; Isaí "Gokú" Contreras Vs. Mauricio "Karajo" Martínez en Striker y JP USMA Vs. Ronaldo "Ronny" Benítez, en Jiu Jitsu.

Además, Luis "El Asesino" Padilla Vs. Ozziel "Rockman" Barba, en MMA; Cristian "Tanke" Macías Vs. Roberto "Tote" Mata, en Striker; Matías "Greco" Báez Vs. Omar Villarino, en Combat Grappling, y Rolando Jasso Vs. Emmanuel "Gallo" Barajas, en Striker.

El peleador Gabriel Alvarado no podrá participar debido a detalles personales, por lo que su pelea pactada frente a Juan Carlos "Lobo" Díaz, no se podrá realizar. (Prensa de Azteca Fight League)