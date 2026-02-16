Podcast
Nacional

Presentan calendario de simulacros para sismos a nivel nacional

Protección Civil anunció tres simulacros sísmicos en 2026, incluido uno en febrero para CDMX y Edomex, y dos nacionales en mayo y septiembre

  • 16
  • Febrero
    2026

El Gobierno de México confirmó el calendario oficial de simulacros sísmicos para 2026, con tres ejercicios programados que buscan fortalecer la capacidad de respuesta de la población y las autoridades ante una emergencia.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el primer simulacro se realizará el miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas, enfocado exclusivamente en la Ciudad de México y el Estado de México.

Activarán miles de altavoces y alerta en celulares

Durante este ejercicio regional se activarán cerca de 13 mil 900 altavoces, además de la alerta presidencial en teléfonos celulares.

El objetivo es evaluar la reacción de la ciudadanía y reforzar los protocolos de evacuación.

Las autoridades señalaron que este tipo de prácticas permiten identificar áreas de mejora en los sistemas de emergencia y fomentar una cultura de prevención.

Simulacros nacionales serán en mayo y septiembre

Además del ejercicio regional, el gobierno federal realizará dos simulacros a nivel nacional en las siguientes fechas:

  • 6 de mayo de 2026, a las 11:00 horas, en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil.
  • 19 de septiembre de 2026, también a las 11:00 horas, fecha emblemática por los terremotos de 1985 y 2017.

Este último será histórico, ya que por primera vez se llevará a cabo en sábado, lo que permitirá evaluar la respuesta en un contexto distinto al horario laboral.

Alerta sísmica sonará en ocho estados

Para los simulacros nacionales, la alerta se activará en más de 14 mil altavoces ubicados en entidades como Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Colima y Estado de México.

También se estima que el mensaje llegará a más de 105 millones de teléfonos celulares en todo el país, ampliando el alcance del sistema de alerta temprana.

Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a la población a participar activamente, al señalar que estos ejercicios son fundamentales para salvar vidas y reducir riesgos ante un eventual sismo.

 


