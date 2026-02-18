Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sistema_anticiclonico_nuevo_leon_13fdc1ad32
Nuevo León

Reiteran recomendaciones ante sistema anticiclónico en NL

De acuerdo con Protección Civil Estatal, las temperaturas estimadas para los siguientes días podrían alcanzar valores superiores a los 34° centígrados

  • 18
  • Febrero
    2026

Protección Civil Nuevo León confirmó que el sistema anticiclónico permanece en la entidad, lo que mantendrá temperaturas cálidas para los siguientes días. 

1105758_calor-focus-0-0-1044-675.jpg

De acuerdo con la dependencia, esto forma parte de un sistema anticiclónico semipermanente sobre los niveles medios de la atmósfera en el territorio mexicano. Sin embargo, reiteró que un canal de baja presión se extiende sobre el norte y centro de México, así como al sur del Golfo de México.

Pronóstico para los siguientes días

De acuerdo con Protección Civil Estatal, las temperaturas estimadas para los siguientes días prevalecerán entre los 24° y 34° centígrados.

calor-mexico-temporada..jpg

Así es como se pronostican las condiciones ambientales para las regiones de la entidad en los siguientes días: 

  • Norte: 30 a 32°C
  • Norte: 30 a 32°C
  • Oriente: 32 A 34°C
  • Metropolitana: 32 a 34°C
  • Citrícola: 30 a 32°C
  • Montañosa: 24 a 26°C
  • Sur: 30 a 32°C

Estas condiciones prevalecerán durante el resto de la semana.

Exhortan a seguir recomendaciones para evitar incendios

Ante este panorama meteorológico, PCNL exhortó a la ciudadanía a seguir las siguiente recomendaciones:

  • Evitar la quema de basura
  • Evitar encender fogatas
  • Reportar la presencia de fumarolas al número de emergencias 911

Dicha información es obtenida desde el Centro de Operaciones de Emergencias de Protección Civil Nuevo León, el cual se mantiene en constante monitoreo de las fuentes oficiales, por lo que instan a la ciudadanía a mantenerse al pendientes de las cuentas oficiales.

Te recomendamos: ¿Febrero loco? Vienen temperaturas cerca de los 40 grados para NL


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

0_E9_A3025_1c01d7261b
UANL realiza Macro Feria de Internacionalización
finanzas_inflacion_2af314420c
‘Les va bien’ a regios: salarios en Nuevo León aumentan 3.5%
Whats_App_Image_2026_02_18_at_11_02_35_PM_02bf0aba8b
‘Cocinan’ restaurantes de NL ventas por $460 mdp por Cuaresma
publicidad

Últimas Noticias

AP_26041043021034_9951ad9d06
Qué equipos podrían ser el rival de los 49ers en México
reforma_electoral_sheinbaum_martes_5ab93f83e0
Reforma electoral se presentará el 24 de febrero: Gobierno
tamales_fentanilo_sheinbaum_e7d4cef525
Ordena Sheinbaum investigar caso de tamales con fentanilo
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×