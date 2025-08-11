España pide permiso a FIFA para disputar un duelo de Liga en EUA

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio luz verde a la solicitud conjunta de Villarreal y Barcelona para disputar su partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports en el estadio Hard Rock de Miami, Estados Unidos.

La Junta Directiva del organismo, reunida de forma telemática, acordó trasladar la petición a la UEFA, primer paso para que esta la eleve a la FIFA conforme al Reglamento de Partidos Internacionales y las normas de aplicación vigentes.

El proyecto no cuenta con consenso total. El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y vicepresidente de la RFEF, David Aganzo, votó en contra, al igual que Miguel Ángel Nadal, exjugador y miembro de la junta encargado del desarrollo de la selección masculina.

Además, el sindicato criticó que la decisión se tratara de manera unilateral por parte de la RFEF y LaLiga, sin considerar la opinión de los jugadores.

Por su parte, Nadal señaló que no todos los clubes de la competición estaban informados del traslado.

Cabe señalar que La idea de llevar partidos oficiales de LaLiga a Estados Unidos no es nueva. En 2018, LaLiga intentó organizar el Girona-Barcelona en Miami, pero la RFEF se negó y el caso llegó a los tribunales.

Tras un largo litigio, el Tribunal Supremo ratificó en septiembre de 2024 la postura federativa.

En aquel entonces, la FIFA respaldó el argumento de que los partidos de una competición nacional deben jugarse dentro del territorio de su federación.

Hace un año, la FIFA modificó el Reglamento de Partidos Internacionales para evaluar con más criterios este tipo de solicitudes.

Ahora se consideran aspectos como la competitividad, la integridad del torneo, la seguridad de los aficionados y los posibles inconvenientes para equipos del país anfitrión.

Con estas nuevas reglas, Villarreal y Barcelona esperan que esta vez el balón sí pueda rodar en Miami.

