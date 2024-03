'Está en Berterame la decisión de ir a la MLS': 'Tano' Ortiz

En las últimas horas surgió la información de que Portland Timbers de la MLS puso sobre la mesa una oferta jugosa por Germán Berterame, jugador de Rayados de Monterrey, que podría dejar la liga mexicana para emigrar al futbol de Estados Unidos.

Fernando Ortiz, entrenador albiazul, mencionó que es una situación que la directiva está analizando y que se dará una noticia pronto.

“Es un tema que la directiva lo está tratando, es una decisión de Germán, y la directiva sabe lo que yo pienso con respecto a Germán. Es un jugador que todo el mundo quisiera tener, esa es la realidad, lo que está sucediendo es algo normal que un equipo pueda tener el interés de contar con Germán".

El equipo de la MLS interesado en los servicios de Berterame estaría pagando la cláusula de rescisión del delantero argentino. La postura del Club es dejar la decisión en manos del futbolista, sin detenerlo si su intención es dejar la institución.

“No quisiera seguir insistiendo en algo que está más que claro. No he hablado con Germán, de ahí en más es todo de la directiva. Yo no puedo dar un indicio de algo que después soy el que llega a hablar y va a estar en realidad. Entonces, me comprometo con una palabra que no tiene sentido", aseguró el entrenador.

En caso de que se concrete su salida, Rayados tiene la oportunidad de traer a un jugador más, siempre y cuando sea un agente libre y se dé antes del 8 de marzo.

"No sé, no puedo hablar algo o decir si no lo sé. Los tiempos los manejan la directiva y el tiempo de contratar de la MLS. Decirte alguna fecha, si lo voy a contar o no, no sé. Esto es la realidad, es lo que sucede y no soy el que toma la decisión", sentenció Ortiz tras los cuestionamientos.

