'Estaba intentando sacarme de concentración': Diego de Buen

Diego de Buen, mediocampista del Puebla, revela en exclusiva qué le dijo Nahuel Guzmán, portero de Tigres, previo a cobrar el penalti en el Repechaje.

El domingo pasado en el Estadio Universitario, en el partido de Repechaje entre Tigres y Puebla, en la fase final del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, se presentó una escena en el terreno de juego, en la que el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, charlaba con Diego de Buen, mediocampista del equipo de La Franja, quien estaba por cobrar un tiro de penalti en el segundo tiempo.

Los de la UANL ganaban 1-0, marcador que les daba el pase a la Liguilla, pero los poblanos tenían la oportunidad de emparejar los cartones con el penalti, con lo que mandarían el duelo a serie de penaltis para buscar a un cuadro ganador.

“Son cosas del futbol, (‘El Patón’ estaba) intentando también sacarme un poco de concentración, diciéndome que ya sabía cómo los tiraba (los penaltis), que a dónde lo iba a tirar, y pues yo también contestándole, totalmente futbolero, diciéndole que se lo iba a picar”, dijo Diego de Buen, en entrevista exclusiva en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras volar de Monterrey a la capital del país.

“Nunca hubo insultos de nadie, también llegaron otros jugadores de Tigres a decirme cosas, todo futbolero, nada de insultos, nada de agresiones, todo en lo que puede llegar a ser parte del juego. A final de cuentas, eso no influyó en mi ejecución, no le pegué como quería, le pegué mal, un poco mordida”, agregó el futbolista de 31 años de edad.





Al minuto 73 del duelo de la Repesca entre Tigres y Puebla, el domingo pasado, De Buen erró la pena máxima al mandar el balón -con tiro raso- afuera del arco, pasando a un lado del poste derecho del arco que defendía el cancerbero argentino de los auriazules.

“En el momento me sentía tranquilo, confiado, decidido, ya tenía pensado a dónde tirarlo, la realidad es que no me salió a la portería, que era con la fuerza y determinación que lo buscaba.

“Dentro de la preparación de los partidos siempre he pensado en el entorno que se puede presentar y sé lo que es un estadio lleno, sé lo que es El Volcán y no creo que haya pasado factura eso a la hora de la ejecución”, puntualizó.