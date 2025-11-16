El Bernabéu se transforma para histórico duelo de la NFL

El Estadio Santiago Bernabéu lució irreconocible este domingo, pues miles de aficionados portaban camisetas de equipos de la NFL en lugar de las tradicionales del Real Madrid, en vísperas del primer partido de temporada regular de la liga estadounidense en España.

El encuentro entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders marca además el séptimo y último juego internacional del año, la cifra más alta en una sola temporada mientras la NFL continúa su expansión global.

Antonio Navas, aficionado del Real Madrid, destacó el contraste cultural: “Lo de hoy es totalmente distinto, se siente la diferencia entre la cultura estadounidense y la europea”.

Para muchos asistentes, la atmósfera resultó más relajada de lo habitual, sin la presión típica de un partido de futbol.

En los alrededores del estadio, pequeñas bandas, mascotas y largas filas para la megatienda, repleta de mercancía de la NFL y del Real Madrid, sustituyeron los clásicos cánticos merengues.

En el interior, los colores de Dolphins y Commanders dominaron el recinto, donde incluso se retiraron asientos en los extremos para adaptar el campo más largo que requiere el futbol americano.

El evento, uno de los más destacados desde la renovación del Bernabéu, generó una enorme expectativa: las entradas iniciales se agotaron en horas, con cerca de 700 mil personas intentando conseguir un lugar. Incluso momentos antes del partido aún había aficionados buscando boletos en las inmediaciones.

Muchos visitantes viajaron desde otros países para vivir la experiencia. Michael Mahan, llegado desde Florida con su familia, lo resumió así: “Este es nuestro partido en casa, venimos a disfrutarlo y aprovechar para hacer turismo”.

Los Miami Dolphins fungieron como equipo local designado para este histórico duelo de la Semana 11.

