Este fue el peor equipo de la Liga MX en la Leagues Cup 2025

La participación de Santos Laguna en la Leagues Cup 2025 pasará a la historia por las razones equivocadas.

El equipo no solo fue eliminado en la primera ronda, sino que lo hizo sin sumar un solo punto, con apenas dos goles a favor y ocho en contra, lo que lo dejó como el peor club de la Liga MX en el certamen.

Tres partidos, tres derrotas

El calvario de los laguneros comenzó con una derrota 2-1 ante Colorado Rapids, seguida por otro 2-1 frente al Seattle Sounders.

La despedida fue aún más dolorosa, con una goleada 4-0 propinada por LA Galaxy, que selló su eliminación y su último lugar en la tabla de mexicanos.

Peor que Querétaro y Atlas

Otros equipos como Querétaro y Atlas tampoco lograron sumar puntos, pero mantuvieron una mejor diferencia de goles.

Los Gallos recibieron menos tantos y los Rojinegros incluso lograron anotar más que Santos, evitando así cargar con la etiqueta de “peor equipo” del torneo.

Mientras Toluca, Tigres, Pachuca y Puebla avanzan a los Cuartos de Final representando a la Liga MX, Santos regresa a casa con un balance negativo que encendió las alarmas entre su afición.

El reto ahora será recomponer el rumbo en el Apertura 2025 y dejar atrás un torneo que, para los Guerreros, resultó una pesadilla.

