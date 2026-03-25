Estudiantes regios arropan a Selección de Irak ante Mundial 2026

El fútbol rompe fronteras y gana aficionados sin distinción de edad. La infancia es una de las etapas más inocentes y sin maldad en la vida de un hombre, y así lo demostraron los niños regios durante estos días.

A través de redes sociales y en un hecho sin precedentes, la Selección de Irak agradeció a todos aquellos menores que se acercaron hacia la cancha donde sus jugadores entrenaban cerca del Colegio Irlandés de Monterrey.

Sin importar si era una hoja suelta o sobre la playera, los pequeños se dirigieron hacia la barandilla para aproximarse a los deportistas y recibir un autográfo. Esta interacción conmovió a los seleccionados, quienes compartieron unos minutos para hablar con ellos.

"Voces pequeñas… pero apoyo grande 🇮🇶🇲🇽❤️

Niños mexicanos apoyando a los Leones de Mesopotamia en Monterrey ✨

أصوات صغيرة… لكن دعم كبير 🇮🇶🇲🇽❤️

أطفال مكسيكيون يقفون خلف أسود الرافدين في مونتيري ✨



Small voices… big support 🇮🇶🇲🇽❤️

Mexican kids backing the Lions of Mesopotamia in Monterrey ✨ pic.twitter.com/O4RRuXlTLt — Iraq National Team (@IraqNT_EN) March 24, 2026

Mientras los jugadores firmaban cualquier objeto con marcadores escolares, los niños se mostraban sorprendidos por el momento tan importante que estaban viviendo en ese momento.

Agradecen a niños regios por su apoyo y cariño

Este acontecimiento provocó gran emotividad en los futbolistas, que publicaron en redes sociales, un breve pero agradecido mensaje para aquellos menores que se acercaron para acogerlos durante sus entrenamientos previo a su disputa en la justa mundialista.

"Muchas gracias, niños de México, por su apoyo y cariño 🇲🇽❤️🇮🇶"

Muchas gracias, niños de México, por su apoyo y cariño 🇲🇽❤️🇮🇶



شكرًا أطفال المكسيك على محبتكم ودعمكم 🇲🇽❤️🇮🇶



Thank you, children of Mexico, for your love and support 🇲🇽❤️🇮🇶#Irak #Monterrey #México #Mundial #Mundial2026 #Repechaje pic.twitter.com/m78fHGC0vj — Iraq National Team (@IraqNT_EN) March 24, 2026

Será el próximo 31 de marzo cuando la Selección de Irak compita por su boleto hacia el Mundial 2026 en el Estadio Monterrey, frente al ganador del enfrentamiento entre Surinam y Bolivia.

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