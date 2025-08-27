Cerrar X
Gz_TRVE_0_W4_AE_8u_Pp_89ff557596
Deportes

EUA instala controles biométricos en aeropuertos por Mundial 2026

El Aeropuerto Internacional de Atlanta, ha implementado puertas electrónicas biométricas para agilizar el tránsito de pasajeros de cara al Mundial 2026

  • 27
  • Agosto
    2025

El Aeropuerto Internacional de Atlanta, el más transitado de Estados Unidos, ha implementado puertas electrónicas biométricas para agilizar el tránsito de pasajeros de cara al Mundial de fútbol 2026, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio.

Estas puertas, desarrolladas por la empresa CLEAR, permiten verificar pasaportes e identidades sin intervención de funcionarios, optimizando los procesos de control.

CLEAR anunció que esta tecnología también se instalará próximamente en el Aeropuerto Ronald Reagan de Washington D.C. y en la terminal internacional de Seattle-Tacoma.

“Planeamos expandir las puertas electrónicas en nuestra red nacional de aeropuertos para preparar la Copa del Mundo, el 250° aniversario de Estados Unidos y el crecimiento de los viajes aéreos”, señaló la empresa en un comunicado.

GzStAFoWAAMki1E.png

Se espera que millones de viajeros se beneficien de esta innovación en estos tres aeropuertos, especialmente ante el aumento de visitantes previsto para 2026 por el Mundial y las celebraciones del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Según el Gobierno, unos 40 millones de turistas podrían llegar al país por estos eventos, además de la Ryder Cup 2025, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Juegos Paralímpicos.

Sin embargo, la organización del Mundial coincide con tensiones derivadas de la estricta política migratoria del Gobierno de Donald Trump.

El presidente advirtió que algunos países enfrentarán mayores dificultades para viajar a Estados Unidos durante el evento.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que se examinará “a fondo” la documentación de todos los visitantes.

Esta rigurosidad ya tuvo impacto durante el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, celebrado en Estados Unidos, donde el zaguero argentino de Boca Juniors, Ayrton Costa, enfrentó problemas para obtener su visado por antecedentes judiciales, aunque finalmente logró ingresar al país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Trump_Putin_95d2cc540b
Dice Trump que habría acordado con Putin limitar armas nucleares
AIFA_Mexicana_de_Aviacion_4984858bc7
Celebra Sheinbaum adquisición de tercera aeronave para Mexicana
Ucrania_313a78b8fc
Moscú afirma que Ucrania atacó planta nuclear en su día nacional
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_27_at_5_59_42_PM_006094b2b3
La curva de la felicidad se difumina entre los jóvenes
AP_25235456754324_1_3bb8281240
León XIV pide a políticos católicos valentía en decisiones
Carriles_expres_se_abren_el_lunes_insiste_Movilidad_0cd7cdfffd
'Carriles exprés se abren el lunes': insiste Movilidad
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
publicidad
×