EUA instala controles biométricos en aeropuertos por Mundial 2026

El Aeropuerto Internacional de Atlanta, el más transitado de Estados Unidos, ha implementado puertas electrónicas biométricas para agilizar el tránsito de pasajeros de cara al Mundial de fútbol 2026, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio.

Estas puertas, desarrolladas por la empresa CLEAR, permiten verificar pasaportes e identidades sin intervención de funcionarios, optimizando los procesos de control.

CLEAR anunció que esta tecnología también se instalará próximamente en el Aeropuerto Ronald Reagan de Washington D.C. y en la terminal internacional de Seattle-Tacoma.

“Planeamos expandir las puertas electrónicas en nuestra red nacional de aeropuertos para preparar la Copa del Mundo, el 250° aniversario de Estados Unidos y el crecimiento de los viajes aéreos”, señaló la empresa en un comunicado.

Se espera que millones de viajeros se beneficien de esta innovación en estos tres aeropuertos, especialmente ante el aumento de visitantes previsto para 2026 por el Mundial y las celebraciones del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Según el Gobierno, unos 40 millones de turistas podrían llegar al país por estos eventos, además de la Ryder Cup 2025, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Juegos Paralímpicos.

Sin embargo, la organización del Mundial coincide con tensiones derivadas de la estricta política migratoria del Gobierno de Donald Trump.

El presidente advirtió que algunos países enfrentarán mayores dificultades para viajar a Estados Unidos durante el evento.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que se examinará “a fondo” la documentación de todos los visitantes.

Esta rigurosidad ya tuvo impacto durante el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, celebrado en Estados Unidos, donde el zaguero argentino de Boca Juniors, Ayrton Costa, enfrentó problemas para obtener su visado por antecedentes judiciales, aunque finalmente logró ingresar al país.

