Nuevo León

Llama a MC darse una segunda oportunidad en Paquete Fiscal 2026

La coordinadora de la fracción naranja, Sandra Pámanes, rechazó que el veto al Presupuesto tenga como objetivo escalar el conflicto entre fuerzas políticas

  • 08
  • Enero
    2026

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local sostuvo que las observaciones realizadas por el gobernador, Samuel García, al Paquete Fiscal 2026 abren una nueva oportunidad para recomponer el diálogo político y avanzar en acuerdos que beneficien directamente a Nuevo León.

La coordinadora de la fracción naranja, Sandra Pámanes, rechazó que el veto al Presupuesto tenga como objetivo escalar el conflicto entre fuerzas políticas, aunque dejó en claro que el debate debe centrarse en el interés ciudadano y no en cálculos partidistas.

“Respaldamos al gobernador del Estado, Samuel García, en la decisión de vetar un Paquete Fiscal aprobado bajo una óptica parcial y subjetiva por parte de las bancadas del PRI y del PAN”, afirmó.

Pámanes llamó a las distintas fuerzas representadas en el Congreso a privilegiar la conciliación y a dejar de lado posturas rígidas que, dijo, han impedido alcanzar consensos.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 8.12.55 PM.jpeg

“Es momento de apelar a la cordura y poner a los ciudadanos por encima de cualquier otro interés, en Movimiento Ciudadano estamos abiertos al diálogo para construir buenos acuerdos”, subrayó.

La legisladora advirtió que el Paquete Fiscal avalado en diciembre no asegura los recursos necesarios para proyectos estratégicos del estado, entre ellos las obras de ampliación del Metro, consideradas clave para la movilidad metropolitana.

Asimismo, señaló como prioridades la continuidad de los apoyos a las mujeres, el fortalecimiento de la seguridad pública y la conclusión de infraestructura que garantice soluciones de movilidad a largo plazo.

Finalmente, Pámanes sostuvo que desde el Ejecutivo se presentó originalmente una propuesta presupuestal responsable y técnicamente sustentada, la cual fue modificada posteriormente sin respaldo financiero sólido.

“Ante esos cambios, el gobernador actúa con responsabilidad al presentar este veto”, concluyó.


