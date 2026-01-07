Podcast
Nuevo León

Remodelaciones en Aeropuerto de Monterrey 'asfixian' a pasajeros

A cinco meses del Mundial, usuarios denuncian retrasos de hasta 30 minutos para recibir su equipaje y maltrato a sus pertenencias por falta de bandas operativas

  07
  Enero
    2026

La modernización de cara a la Copa del Mundo FIFA 2026 se ha convertido en un “dolor de cabeza” para los usuarios del Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM), operado por OMA, Grupo Aeroportuario del Centro Norte. 

A poco más de cinco meses de la justa deportiva, las obras de remodelación continúan generando importantes retrasos y molestias, “asfixiando” especialmente el área de reclamo de equipaje. 

A pesar de la relevancia del aeropuerto como HUB regional, actualmente los pasajeros se topan con un cuello de botella al recoger sus maletas: solo dos bandas de equipaje se encuentran en funcionamiento.  

Esta limitación obliga a los viajeros a esperar, en promedio, media hora para recuperar sus pertenencias tras el desembarque.

Usuarios confirmaron a El Horizonte que, aunque este martes el flujo permitió una operación regular, el temor es constante durante los días de alta demanda. 

“Hay dos activas solamente hasta el momento. No sé qué tema traigan ahí, pero sí tarda un poquito. En otros vuelos sí debe de haber algún retraso cuando viene más saturado o cuando llegan más aviones al mismo tiempo”, comentó un pasajero habitual. 

La demora no es el único reclamo. Algunos viajeros denunciaron que la falta de infraestructura y el manejo apresurado han derivado en daños materiales.  

Un usuario reportó que, tras una espera de 30 minutos, observó cómo las maletas eran arrojadas sin cuidado, resultando en daños visibles. 

En noviembre, El Horizonte dio a conocer que el AIM está hecho un “muladar”, pues cuando un pasajero internacional aterriza, tiene que descender a la pista por escaleras, pues no se utilizan túneles, y que luego se topa con áreas en obras y caminos riesgosos. Grupo OMA envió un comunicado en el que dijo que ya abrieron algunas áreas en remodelación.  

Aunque las autoridades aeroportuarias han justificado las obras como una preparación necesaria para recibir a los miles de visitantes extranjeros que llegarán por el Mundial, los regios que viajan con frecuencia consideran que se está descuidando al cliente local. 

“Tendrían que apurarse a eso. Creo que lo están haciendo ahorita por el Mundial, pero no le veo el caso afectar a los que viajamos seguido a Monterrey”, señaló uno de los afectados, quien instó a la administración del aeropuerto a agilizar los trabajos antes de que la saturación sea irreversible. 

Con el reloj en contra para la inauguración de la FIFA 2026, el Aeropuerto de Monterrey enfrenta el reto de terminar sus adecuaciones sin colapsar el servicio para quienes sostienen su operación día con día.

Larga espera por equipaje

Estos son algunos de los problemas que han reportado usuarios a El Horizonte en el área de entrega de equipaje en el Aeropuerto de Monterrey: 

  • Tiempo de espera promedio: 25 a 30 minutos.
  • Incidentes reportados: Maletas con ruedas rotas y golpes severos.
  • Capacidad actual: Operación limitada al 50% o menos en bandas de entrega. 

