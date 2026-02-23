Expresidente de FIFA critica a Trump e Infantino por Mundial 2026

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, lanzó duras críticas a la organización del FIFA World Cup 2026, torneo que será compartido por México, Estados Unidos y Canadá.

En entrevista con Radio Canadá, el exdirigente suizo cuestionó decisiones tomadas durante la gestión de Gianni Infantino, especialmente la ampliación del campeonato de 32 a 48 selecciones y la distribución de partidos entre las sedes.

Reparto de partidos genera inconformidad

Blatter calificó como desigual el calendario del torneo. Señaló que Estados Unidos concentrará la mayor parte de los encuentros, mientras México y Canadá tendrán una presencia mucho menor.

A su juicio, esa diferencia no contribuye al crecimiento del futbol en la región ni refleja el carácter conjunto del evento.

El exdirectivo sostuvo que se esperaba una repartición más equilibrada entre los tres anfitriones.

Señala influencia política

El exmandatario del organismo también apuntó a la cercanía institucional con el presidente estadounidense Donald Trump.

Consideró que la participación política en actos ligados al Mundial marca un precedente incómodo para la historia del futbol internacional.

Además, Blatter advirtió que el torneo debe mantenerse como un evento deportivo y cultural, alejado de intereses gubernamentales o mensajes políticos.

Visas, costos y acceso de aficionados

Otro de los puntos señalados fue el contexto migratorio y económico del país que albergará la mayoría de los partidos. El exdirigente expresó preocupación por posibles restricciones de visas y por el precio de los boletos, que calificó como excesivo.

Afirmó que un Mundial debería facilitar la asistencia de aficionados de todo el mundo y no convertirse en un espectáculo inaccesible para gran parte del público.

Por otra parte, el nombre de Blatter continúa ligado al escándalo de corrupción que sacudió al futbol mundial en 2015.

La investigación derivó en detenciones de dirigentes y en su posterior salida del organismo.

Aunque el suizo fue absuelto de varias acusaciones, permanece inhabilitado para ejercer cargos dirigenciales hasta 2027.

Desde entonces, se ha mantenido como una voz crítica del rumbo que ha tomado la FIFA y del modelo comercial que, según él, domina actualmente al futbol.

