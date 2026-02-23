Podcast
Internacional

EUA asesina tres hombres en ataque a 'narcolancha' en el Caribe

Esta agresión ocurrió en el marco de la operación Lanza del Sur, mismo en el que Estados Unidos bombardeó más de 40 barcos desde septiembre

  • 23
  • Febrero
    2026

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos asesinaron a tres personas en un ataque contra una embarcación, a la cual denominan "narcolancha", que navegaba por el Caribe.

Esta agresión ocurrió en el marco de la operación Lanza del Sur, mismo en el que Estados Unidos bombardeó más de 40 barcos desde septiembre.

A través de redes sociales, el Comando Sur de Estados Unidos efectúo este ataque con el objetivo de combatir el narcotráfico en el área de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

"El 23 de febrero, por orden del comandante de #SOUTHCOM, Gen. Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narco-terroristas varones fueron abatidos durante esta acción. No hubo bajas en las fuerzas militares de EE. UU. "

Este bombardeo llega tras una operación que dejó tres muertos el viernes pasado en el Pacífico, también por presunto narcotráfico.

 

 

 


