Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
fallece_mircea_lucescu_leyenda_futbol_rumano_754d807194
Deportes

Fallece Mircea Lucescu, leyenda del fútbol de Rumania

El exfutbolista también tuvo una extensa carrera como técnico y se encontraba en su segunda etapa al frente de la selección

  • 07
  • Abril
    2026

La leyenda del fútbol rumano que conquistó múltiples títulos como jugador y entrenador, Mircea Lucescu, perdió la vida este martes a los 80 años.

El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest confirmó su fallecimiento, luego de ser hospitalizado por un aparente ataque cardíaco el pasado viernes.

A través de un comunicado, se dio a conocer su deceso después de renunciar apenas el jueves, luego de sufrir síntomas de enfermedad el pasado jueves.

“El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de fútbol más exitosos de Rumania, el primero en clasificar a la selección nacional rumana para un Campeonato Europeo, en 1984. Generaciones enteras de rumanos crecieron con su imagen en el corazón, como un símbolo nacional” detalla el comunicado.

Lucescu tuvo una extensa carrera como técnico y estaba en su segunda etapa al frente de la selección rumana. Tres días antes, Rumania perdió su última oportunidad de clasificarse al Mundial 2026 tras sucumbir ante Turquía en un repechaje.

Como jugador, Lucescu fue capitán de su país en el Mundial de 1970. A lo largo de una carrera como entrenador que lo llevó por muchos lugares, condujo a Rumania a la Eurocopa y dirigió equipos en Europa, ganando múltiples títulos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

turquia_rumania_db87c06ef6
Turquía vence a Rumanía y queda a un paso del Mundial 2026
escena_chuck_norris_b8e007630e
Hospitalizan a Chuck Norris tras emergencia médica en Hawái
descarga_cd8f7444fa
José Ángel Bichir es dado de alta del hospital tras sufrir caida
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_08_at_8_48_00_PM_81cf200860
Dan el zarpazo: Tigres vence 2-1 a Seattle en la 'Conca'
Whats_App_Image_2026_04_08_at_8_47_49_PM_37620dd089
Alista automotriz china arranque de operaciones en México
Whats_App_Image_2026_04_08_at_8_15_22_PM_d9ea00393b
Suma IMSS NL a 400 especialistas más a su planta de atención
publicidad

Más Vistas

finanzas_gasolina_f8cd38381c
Exhiben gasolinera de Torreón por sus precios elevados
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Ternium y Zinc Nacional, entre las empresas que más contaminan
daddy_yankee_persona_del_ano_1cc3487d6d
Daddy Yankee, nombrado como Persona del Año 2026 por Latin Grammy
publicidad
×