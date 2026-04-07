Fallece Mircea Lucescu, leyenda del fútbol de Rumania

La leyenda del fútbol rumano que conquistó múltiples títulos como jugador y entrenador, Mircea Lucescu, perdió la vida este martes a los 80 años.

El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest confirmó su fallecimiento, luego de ser hospitalizado por un aparente ataque cardíaco el pasado viernes.

A través de un comunicado, se dio a conocer su deceso después de renunciar apenas el jueves, luego de sufrir síntomas de enfermedad el pasado jueves.

“El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de fútbol más exitosos de Rumania, el primero en clasificar a la selección nacional rumana para un Campeonato Europeo, en 1984. Generaciones enteras de rumanos crecieron con su imagen en el corazón, como un símbolo nacional” detalla el comunicado.

Lucescu tuvo una extensa carrera como técnico y estaba en su segunda etapa al frente de la selección rumana. Tres días antes, Rumania perdió su última oportunidad de clasificarse al Mundial 2026 tras sucumbir ante Turquía en un repechaje.

Como jugador, Lucescu fue capitán de su país en el Mundial de 1970. A lo largo de una carrera como entrenador que lo llevó por muchos lugares, condujo a Rumania a la Eurocopa y dirigió equipos en Europa, ganando múltiples títulos.

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