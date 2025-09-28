Cerrar X
Fanáticos de los Steelers llegan al partido de la NFL en Irlanda

Aiden Scott recuperará el sueño en otro momento. La oportunidad de ver a sus Steelers jugar en Irlanda es bastante inusual

  • 28
  • Septiembre
    2025

El estudiante universitario llegó el sábado a Dublín junto con su padre, Aaron, antes del partido de Pittsburgh contra los Vikings de Minnesota en Croke Park.

Vestían overoles a rayas negras y doradas mientras se abrían paso entre la multitud para entrar al primer partido de temporada regular de la NFL en Irlanda.

“Es increíble, la energía es genial”, expresó Aiden Scott. "Los fanáticos de los Steelers aquí parecen superar en número a los fanáticos de los Vikings por mucho, así que eso es increíble”.

Los nativos de Dakota del Sur partieron desde Omaha, Nebraska, vía Texas llegaron a la capital irlandesa después de unas 20 horas de viaje.

Dentro de Croke Park, la selección musical previa al partido en el estadio consistía en una dieta constante de artistas irlandeses, incluidos U2 y “Dirty Old Town”, popularizada por los Dubliners, mientras los jugadores realizaban sus calentamientos dos antes del inicio.

Para los fanáticos locales que aún están aprendiendo el juego, videos en pantalla grandes explicaban detalles como los roles de los cornerbacks y que un gol de campo vale tres puntos.

No todos los irlandeses sonríen

Algunos irlandeses han objetado la asignación del gobierno irlandés de hasta 9,95 millones de euros (11.7 millones de dólares) para apoyar el partido del domingo.

El Departamento de Cultura, Comunicaciones y Deporte ha proyectado que el partido atraerá a 30.000 visitantes internacionales y generará 64 millones de euros (75 millones de dólares) “en actividad económica adicional para Irlanda con un retorno directo al erario de casi 2 a 1 en la inversión del Estado”, dijo el departamento de cultura y deporte.

Para presentar una serie de murales temáticos de la NFL, pintaron sobre un conocido mural en el centro de la ciudad llamado “Do Not Remove” —que aborda la crisis de vivienda. El artista Neto Vettorello dijo al Journal.ie que no le informó con anticipación.


