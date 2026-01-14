Tiene Arbeloa un debut amargo tras car 3-2 ante el Albacete

El Real Madrid dice adiós a otra posibilidad de ganar un título a nivel nacional tras un debut amargo de Álvaro Arbeloa en el banquillo blanco.

Y es que este miércoles, los "merengues" cayeron sorpresivamente 3-2 en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete de segunda división.

Ya en terreno de juego, los anfitriones se adelantaron en el marcador primero con un gol de cabeza de Javier Villar tras un tiro de esquina a los 42 minutos, y Franco Mastantuono igualó desde cerca tres minutos más tarde del tiempo de descuento de la primera mitad.

Las redes no se movieron hasta el segundo tiempo, cuando Betancor volvió a poner al Albacete al frente a los 82 minutos con un disparo desde dentro del área después de que la defensa del Madrid no lograra despejar completamente un centro al área.

Tras el gol, todo indicaba que el electrónico no se iba a mover más, pero Gonzalo García marcó en el tiempo añadido para el Madrid, igualando el partido 2-2; sin embargo, Jefté Betancor le dio la victoria al Albacete en el tiempo de compensación.

Para este partido, Arbeloa utilizó a algunos jugadores del equipo B y descansó a algunas de sus principales estrellas, incluyendo a Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Rodrygo. El equipo tuvo dificultades para crear oportunidades de gol.

Este es el primer partido de Arbeloa como timonel del Real Madrid después de la destitución de Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España el domingo pasado.

