Emiten orden de arresto contra el boxeador Gervonta Davis

El actual campeón indiscutido de la división de los pesos ligeros de la AMB Gervonta "Tank" Davis ha sido notificado por una orden de arresto en su contra por detención ilegal, agresión e intento de secuestro.

Según información de las autoridades policiacas, mencionaron que el incidente se produjó el 27 de octubre en un club nocturno en la ciudad de Miami, Florida, la persona que fue agredida resultó ser expareja del boxeador, identificada como Courtney Rossel de 30 años de edad.

Ex-pareja del boxeador menciona las agresiones

La acusación que ella resalta, menciona que Davis la ataco mientras ella estaba trabajando en dicho club, el boxeador la habría arrastrado a por las escaleras, la cocina hasta el estacionamiento del club, donde después de dicho suceso la continuaría agrediendo con golpes.

La ex pareja también añadió que durante los cinco meses de relación sufrió una gran cantidad de agresiones con diferentes tipos de estrangulamientos hacia su persona.

Confirmación de los hechos

Rusell solicitó el pasado mes de noviembre un juicio donde pedía una indemnización por 50,000 dólares por las agresiones que, como consecuencia, recibió estrés postraumático.

Los elementos policiacos informaron que al revisar las cámaras de seguridad del lugar confirmaron en su totalidad la versión de la víctima al observar las agresiones que ella misma había relatado en su denuncia previa.

Pelea vs Jake Paul cancelada

A raíz de esta demanda, su pelea en contra del influencer Jake Paul se vio cancelada por la numerosa cantidad de cargos presentados en su contra, esta última demanda que recibió fue dos semanas antes de este combate, en este combate la bolsa de ganancia rondaba entre los 150 y 200 millones de dólares teniendo una perdida de miles de dólares al no poder presentarse al combate por el motivo de las acusaciones previas en su contra.

Al final la pelea fue cambiada por Jake Paul en contra del boxeador británico Anthony Joshua, quien este último termino siendo el ganador al obtener la victoria por knockout en el sexto round.

Historial de cargos en contra de Davis.

En los últimos años, Davis ha enfrentado una numerosa cantidad de acusaciones en su contra por diferentes tipos de delitos, desde agresiones físicas hasta accidentes viales donde se ha dado a la fuga, estos han sido las acusaciones que ha enfrentado de forma reciente:

- 27 de febrero de 2019: Se emitió una orden de arresto para Davis en relación con un presunto altercado en un centro comercial en Virginia.

- 4 de febrero de 2020: Davis fue acusado de violencia doméstica de agresión simple en Coral Gables, Florida.

- 5 de noviembre de 2020: Davis fue acusado de huir de la escena de un accidente que involucró a cuatro personas, incluida una mujer embarazada.

- 27 de diciembre de 2022: Davis fue arrestado después de supuestamente golpear a una mujer.

El boxeador se ha enfrentado en su totalidad 14 cargos diferentes y posteriormente se declaró culpable, después de su culpabilidad fue condenado a 90 días de arresto domiciliario y 200 horas de servicio comunitario.

Comentarios