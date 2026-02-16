Felicitación a Sergio Canales reaviva los rumores de su salida

Sergio Canales tal vez está iniciando una novela que a muchos aficionados rayados no les va a gustar.

Pues, en medio de su consolidación como uno de los jugadores más queridos por la afición en los últimos años, el Real Betis decidió realizar una publicación por el cumpleaños 35 de su exjugador, lo que desató las especulaciones sobre su posible regreso a España.

Fue a través de sus canales oficiales que el conjunto verdiblanco compartió una imagen del actual “10” de Rayados sosteniendo la Copa del Rey, acompañada de un texto que no fue bien recibido del todo por parte de la afición regia.

Publicación del Betis desata rumores sobre su futuro

"Hoy felicitamos a un jugador muy especial y al que hace poco tuvimos el gusto de rendir un gran homenaje. ¡Feliz cumpleaños, Sergio Canales!"

Tras esto, la publicación se llenó de comentarios de aficionados del club español pidiendo su regreso a España para finalizar su carrera.

Y es que, aunque para algunos podría ser una simple felicitación, para otros se trata de un guiño estratégico, pues la situación contractual de Sergio Canales es un punto clave en esta polémica.

Hoy felicitamos a un jugador muy especial y al que hace poco tuvimos el gusto de rendir un gran homenaje.



¡Feliz cumpleaños, @SergioCanales! 🎂💚 pic.twitter.com/P0NPwfcjio — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 16, 2026

Contrato con Rayados termina en 2026

Pues cabe recordar que el contrato del “Mago” con Rayados termina al finalizar el Clausura 2026 y, en caso de no renovar, podría firmar gratis con cualquier club, lo que daría paso al deseo del propio jugador de tener una última etapa en la élite europea, deseo que siempre ha estado sobre la mesa.

Esta no es la primera vez que el nombre de Sergio Canales se vincula con su regreso al Real Betis, pues cada que el cuadro verdiblanco realiza una publicación referente al español, vuelven a surgir los rumores sobre su posible salida de Rayados con dirección a España.

Por ahora, el “Mago” sigue concentrado en los objetivos de Monterrey, pero el eco de Sevilla suena con más fuerza que nunca conforme se acerca el mes de junio.

