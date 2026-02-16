Podcast
Internacional

Red social 'X' sufre caída a nivel internacional

Esto sucedió alrededor de las 07:00 horas, donde se recibieron más de 1,000 reportes con incidencias al intentar navegar por esta red social

  • 16
  • Febrero
    2026

Cientos de usuarios reportaron a través de diversas redes sociales que "X" (antes Twitter) registraba fallas al momento de intentar acceder. 

Esto sucedió alrededor de las 07:00 horas, donde se recibieron más de mil reportes con incidencias.

 

red-social-x.jpg

Los usuarios de la red social detectaron problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio.

Entre los países que también resultaron afectados se encuentran Estados Unidos, España y Colombia.

Fallas por parte de la red social

Entre las fallas que se reportaron se encuentra:

  • Falla en actualización de feed
  • Error al iniciar sesión 
  • Imposibilidad de publicar mensajes o responder 
  • Lentitud en carga de perfiles o notificaciones

Estos errores continúan siendo intermitentes. Hasta el momento, no se han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido.

 


