Red social 'X' sufre caída a nivel internacional

Cientos de usuarios reportaron a través de diversas redes sociales que "X" (antes Twitter) registraba fallas al momento de intentar acceder.

Esto sucedió alrededor de las 07:00 horas, donde se recibieron más de mil reportes con incidencias.

Los usuarios de la red social detectaron problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio.

Entre los países que también resultaron afectados se encuentran Estados Unidos, España y Colombia.

Fallas por parte de la red social

Entre las fallas que se reportaron se encuentra:

Falla en actualización de feed

Error al iniciar sesión

Imposibilidad de publicar mensajes o responder

Lentitud en carga de perfiles o notificaciones

Estos errores continúan siendo intermitentes. Hasta el momento, no se han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido.

