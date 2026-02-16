Nuevo formato del All-Star de la NBA rompe récord de audiencia
La NBA reportó que el juego de estrellas de 2026 promedió 8.8 millones de televidentes, siendo su mejor cifra desde la edición de 2011
El nuevo formato de la NBA para el All-Star funcionó; muestra de ello es que se convirtió en el juego de estrellas más visto desde hace más de una década.
De acuerdo con un comunicado de la National Basketball Association, el cruce de las estrellas de Estados Unidos y del Resto del Mundo, el cual fue la primera vez que ocurre este partido, se convirtió en el juego de este tipo más visto desde 2011.
En el documento se señala que, de acuerdo con datos de Nielsen y de Adone Analytics compartidos por la NBA, la media de espectadores que alcanzó este partido fue de 8,8 millones de espectadores a través de la cadena NBC.
Nuevo formato del All-Star impulsa el interés
El All-Star de 2026 fue la primera edición en implementar el nuevo formato, con el cual la NBA ha logrado aumentar el nivel competitivo, después de que en los últimos años este partido hubiera perdido mucho interés por la falta de compromiso de los protagonistas.
El evento de este año supuso un choque entre dos equipos formados por jugadores estadounidenses, el Team Stripes y el Team Stars, y uno integrado por jugadores internacionales, el Team World.
Team Stars se queda con la victoria
Esta suerte de minimundial vio triunfar al Team Stars, integrado por Scottie Barnes, Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson y Tyrese Maxey.
