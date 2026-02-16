Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_COLLAGE_9002683acd
Deportes

México cierra Milán-Cortina 2026 con actuaciones históricas

La delegación mexicana concluyó su participación en Milán-Cortina 2026 con cinco atletas que lograron resultados históricos

  • 16
  • Febrero
    2026

La delegación mexicana puso fin a su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán‑Cortina 2026 con una actuación que, aunque sin medallas, dejó avances importantes y nuevas marcas para el deporte invernal nacional.

México compitió con cinco representantes en distintas disciplinas, combinando experiencia y juventud en una justa que reafirmó el crecimiento de los atletas nacionales en escenarios dominados por potencias tradicionales.

Donovan Carrillo repite final olímpica

El patinador artístico Donovan Carrillo volvió a destacar al conseguir su pase al programa libre tras ubicarse en el lugar 24 durante el programa corto.

En la final, el jalisciense cerró en la posición 22 con una puntuación total de 219.06 unidades, igualando su resultado obtenido en Beijing 2022.

Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, historia familiar

La experimentada esquiadora Sarah Schleper firmó una actuación sobresaliente en el Supergigante, donde terminó en el sitio 26, el mejor resultado histórico para México en esquí alpino femenil.

Sin embargo, en el Slalom Gigante fue descalificada debido a que sus esquís excedían por un milímetro la medida reglamentaria.

Su hijo, Lasse Gaxiola, también vivió su debut olímpico. Finalizó en el lugar 53 en Slalom Gigante, mientras que en la prueba de Slalom no logró completar el recorrido debido a las condiciones climáticas.

Regina Martínez rompe barreras para México

Regina Martínez hizo historia al convertirse en la primera mexicana en competir en esquí de fondo femenil en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Terminó en el puesto 108, en una participación destacada considerando las dificultades de preparación, ya que entrena en Miami, una región sin condiciones naturales para este deporte.

Allan Corona debuta en la máxima justa invernal

El esquiador Allan Corona también tuvo su primera experiencia olímpica. Compitió en la prueba de 10 kilómetros estilo libre, donde concluyó en el lugar 104.

Corona comenzó a practicar este deporte tras mudarse a Noruega durante la pandemia, lo que marcó el inicio de su camino hacia el alto rendimiento.

Aunque México no consiguió subir al podio, la participación en Milán-Cortina 2026 representa un paso importante en el desarrollo de los deportes invernales en el país.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_43_AM_9b0cd9ccdb
¿Febrero loco? Vienen temperaturas cerca de los 40 grados para NL
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_06_49_AM_b1075dfe97
Juego de Estrellas de la LMS ‘toma su turno al bate’
Whats_App_Image_2026_02_17_at_12_33_16_AM_46ad09b64f
Prevén alza de 40% en rentas en 'municipios mundialistas'
publicidad

Últimas Noticias

calor_663225c7ab
Ante altas temperaturas en NL, PC da recomendaciones vitales
childrens_006716cf28
Alemania plantea prohibición de redes a menores de 14 años
Whats_App_Image_2026_02_17_at_12_57_06_AM_2cb87eee27
Exdirectivo de AHMSA sigue prófugo por fraude de $250 millones
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
necesitan_bebe_regio_apoyo_cirugia_espana_8f59ae8d70
Piden apoyo para bebé regio que necesita cirugía en España
publicidad
×