México cierra Milán-Cortina 2026 con actuaciones históricas

La delegación mexicana puso fin a su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán‑Cortina 2026 con una actuación que, aunque sin medallas, dejó avances importantes y nuevas marcas para el deporte invernal nacional.

México compitió con cinco representantes en distintas disciplinas, combinando experiencia y juventud en una justa que reafirmó el crecimiento de los atletas nacionales en escenarios dominados por potencias tradicionales.

Donovan Carrillo repite final olímpica

El patinador artístico Donovan Carrillo volvió a destacar al conseguir su pase al programa libre tras ubicarse en el lugar 24 durante el programa corto.

En la final, el jalisciense cerró en la posición 22 con una puntuación total de 219.06 unidades, igualando su resultado obtenido en Beijing 2022.

Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, historia familiar

La experimentada esquiadora Sarah Schleper firmó una actuación sobresaliente en el Supergigante, donde terminó en el sitio 26, el mejor resultado histórico para México en esquí alpino femenil.

Sin embargo, en el Slalom Gigante fue descalificada debido a que sus esquís excedían por un milímetro la medida reglamentaria.

Su hijo, Lasse Gaxiola, también vivió su debut olímpico. Finalizó en el lugar 53 en Slalom Gigante, mientras que en la prueba de Slalom no logró completar el recorrido debido a las condiciones climáticas.

Regina Martínez rompe barreras para México

Regina Martínez hizo historia al convertirse en la primera mexicana en competir en esquí de fondo femenil en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Terminó en el puesto 108, en una participación destacada considerando las dificultades de preparación, ya que entrena en Miami, una región sin condiciones naturales para este deporte.

Allan Corona debuta en la máxima justa invernal

El esquiador Allan Corona también tuvo su primera experiencia olímpica. Compitió en la prueba de 10 kilómetros estilo libre, donde concluyó en el lugar 104.

Corona comenzó a practicar este deporte tras mudarse a Noruega durante la pandemia, lo que marcó el inicio de su camino hacia el alto rendimiento.

Aunque México no consiguió subir al podio, la participación en Milán-Cortina 2026 representa un paso importante en el desarrollo de los deportes invernales en el país.

