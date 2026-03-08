Participa Adrián de la Garza en conferencia en Harvard

En el marco del Día Internacional de la Mujer y como parte de una agenda de proyección internacional, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, participó este domingo en la Conferencia México 2026, organizada por la Asociación de Estudiantes Mexicanos en Harvard (HUMAS).

El munícipe regio integró el panel titulado “Gobernar desde lo local: responsabilidad, límites y resultados”, donde compartió espacio con su homólogo de Chihuahua, Marco Bonilla, y la diputada local de Jalisco, Montse Pérez Cisneros.

El diálogo fue moderado por Jesús Chavoya, estudiante de Maestría en Ciencias Políticas y egresado del Tec de Monterrey.

Durante su intervención, De la Garza enfatizó el rol crítico que juegan los municipios como el primer contacto con la ciudadanía.

“El alcalde regio compartió su visión de la responsabilidad de los gobiernos de las ciudades como primeros respondientes ante la comunidad, por eso la importancia de tener más apoyo económico y margen de maniobra de otros niveles de la Administración Pública”, informó el municipio.

El alcalde detalló el modelo implementado en la capital industrial de México, basado en la premisa de “escuchar, atender y resolver”, subrayando que cada acción gubernamental debe traducirse en resultados tangibles para la población.

En esta edición de la “Conference México” se analizaron el futuro de la democracia, la seguridad nacional; además en el marco del Día Internacional de la Mujer, hubo un espacio de memoria, reflexión y acción para las mexicanas.

Desde su creación en 2017, la Conferencia México en Harvard se ha consolidado como un espacio vital donde académicos, funcionarios, periodistas y líderes de opinión analizan el futuro del país.

