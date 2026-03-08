Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_08_at_6_33_40_PM_50c41987f5
Nuevo León

Participa Adrián de la Garza en conferencia en Harvard

Durante su intervención, De la Garza Santos enfatizó el rol crítico que juegan los municipios como el primer contacto con la ciudadanía. 

  • 08
  • Marzo
    2026

En el marco del Día Internacional de la Mujer y como parte de una agenda de proyección internacional, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, participó este domingo en la Conferencia México 2026, organizada por la Asociación de Estudiantes Mexicanos en Harvard (HUMAS).

El munícipe regio integró el panel titulado “Gobernar desde lo local: responsabilidad, límites y resultados”, donde compartió espacio con su homólogo de Chihuahua, Marco Bonilla, y la diputada local de Jalisco, Montse Pérez Cisneros. 

El diálogo fue moderado por Jesús Chavoya, estudiante de Maestría en Ciencias Políticas y egresado del Tec de Monterrey.

Durante su intervención, De la Garza enfatizó el rol crítico que juegan los municipios como el primer contacto con la ciudadanía. 

WhatsApp Image 2026-03-08 at 6.33.34 PM.jpeg

“El alcalde regio compartió su visión de la responsabilidad de los gobiernos de las ciudades como primeros respondientes ante la comunidad, por eso la importancia de tener más apoyo económico y margen de maniobra de otros niveles de la Administración Pública”, informó el municipio.

El alcalde detalló el modelo implementado en la capital industrial de México, basado en la premisa de “escuchar, atender y resolver”, subrayando que cada acción gubernamental debe traducirse en resultados tangibles para la población.

En esta edición de la “Conference México” se analizaron el futuro de la democracia, la seguridad nacional; además en el marco del Día Internacional de la Mujer, hubo un espacio de memoria, reflexión y acción para las mexicanas.

Desde su creación en 2017, la Conferencia México en Harvard se ha consolidado como un espacio vital donde académicos, funcionarios, periodistas y líderes de opinión analizan el futuro del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

exigen_justicia_agresion_hospital_infantil_33accea6e1
Exigen justicia por agresión a médicas del Hospital Infantil
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_4_e19d6425a5
Tour de Despechadas deja a regias con sentimiento a flor de piel
Il_Volo_5_6d661bc019
È stato incredibile! Il Volo cautiva con su show
publicidad

Últimas Noticias

macron_anuncia_g7_energia_por_guerra_iran_6a34147bf7
Macron anuncia G7 de Energía para analizar conflicto en Irán
max_verstappen_correra_24_horas_nuerburgring_55b71e1a3f
Max Verstappen correrá las '24 Horas de Nürburgring'
inflacion_aumenta_febrero_mexico_0e12fb2ba5
Aumenta inflación anual en México a 4.02% en febrero
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
remodelacion_alfonso_reyes_14f8afeb7f
San Pedro cerrará por obras tramo en Alfonso Reyes  
bad_bunny_tokio_1_dd6013b828
Bad Bunny hace historia con su primer show en Tokio
publicidad
×