Ficha Al Nassr a Kingsley Coman; jugará con Cristiano Ronaldo

Kingsley Coman se marcha del Bayern Múnich después de una década cargada de trofeos para unirse a Cristiano Ronaldo en el club saudí Al Nassr.

El Bayern anunció el traspaso este viernes por la noche. La revista Kicker informó de un desembolso de 35 millones de euros ($41 millones de dólares) por el extremo francés.

Coman, autor del gol de la victoria del Bayern contra el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones de 2020, formará parte de una delantera que incluye a Cristiano Ronaldo, el recién fichado João Félix y Sadio Mané, su excompañero del Bayern.

Al Nassr busca repuntar después de terminar tercero en la Pro League saudí la temporada pasada. Pactaron una extensión de contrato de dos años con Cristiano en junio. También reforzaron su defensa con la adquisición de Iñigo Martínez, en un traspaso gratis la semana pasada tras desvincularse del Barcelona.

La salida de Coman del Bayern se produce dos semanas después de que el campeón alemán fichara al colombiano Luis Díaz de Liverpool, el reinante monarca de la Liga Premier. La llegada de Díaz dejaba a Coman en un papel secundario.

Coman recibió el viernes una emotiva despedida de Vincent Kompany, el técnico del Bayern.

“Cuando un jugador tan exitoso como él deja el club, siempre es un poco emocional”, dijo Kompany. “Tienes que entender su posición en esta situación y lo que él desea. Para mí, lo importante ahora es que miremos hacia adelante y que mostremos mucho respeto por Kingsley Coman, por lo que ha hecho por este club”.

Coman se consagró campeón de la Bundesliga nueve veces en el Bayern desde que llegó cedio a préstamo de la Juventus en 2015. A pesar de ese éxito, el extremo de 29 años luchó para recibir minutos la temporada pasada y a menudo fue utilizado como suplente por Kompany, incluso antes de la llegada de Díaz.

Coman anotó nueve goles en 45 partidos en todas las competiciones la temporada pasada. Se trata del segundo delantero experimentado del Bayern en irse después de que Leroy Sané partiera hacia el Galatasaray de Turquía en una operación gratuita, también por falta de minutos.

“Se ganó un lugar eterno en la historia del club con su gol en la final de la Liga de Campeones de 2020 contra el Paris Saint-Germain”, comentó Max Eberl, el director deportivo del Bayern.

