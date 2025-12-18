Podcast
Nacional

Juez niega amparo a hijo de Hernán 'N' para descongelar cuentas

Con esta resolución, la justicia federal ratifica el bloqueo de los activos financieros de Bermúdez Encalada, quien buscaba recuperar el acceso a sus bienes

  • 18
  • Diciembre
    2025

Un juez de distrito en Tabasco negó la suspensión definitiva de los actos reclamados a David Hernán Bermúdez Encalada, hijo de Hernán "N", alias “El Abuelo”, exsecretario de Seguridad Pública de la entidad y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.

Con esta resolución, la justicia federal ratifica el bloqueo de los activos financieros de Bermúdez Encalada, quien buscaba recuperar el acceso a sus bienes tras las medidas impuestas por las autoridades federales hace cinco meses.

El fallo judicial

De acuerdo con el expediente 1508/2025, el juicio de amparo fue interpuesto el pasado 24 de septiembre, luego de que el 24 de julio de 2025 se restringieran sus cuentas y propiedades. No obstante, la sentencia publicada en los listados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es contundente.

Hernan Bermudez.jpeg

“Se sobresee en el juicio de amparo por las razones expuestas en la consideración tercera de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege”, dicta el documento.

A pesar del fallo, la defensa de Bermúdez Encalada ya ha impugnado la decisión. El caso será turnado a un Tribunal Colegiado, aunque aún no se ha especificado cuál será el órgano encargado de la revisión final.

Cerco financiero a “La Barredora”

El bloqueo de cuentas fue ejecutado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte de una investigación estratégica contra la red operativa de “El Abuelo”.

La medida no solo afectó al exfuncionario, sino que se extendió a socios comerciales, empresas vinculadas a la familia y familiares directos, bajo la sospecha de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

Según las autoridades, estas acciones forman parte de una ofensiva permanente para desarticular las finanzas de grupos dedicados a la corrupción y el crimen organizado.

Hernan Bermudez.jpg

¿Quién es Hernán "N"?

Hernán "N" fungió como mando de seguridad durante la administración de Adán Augusto López, actual coordinador de Morena en el Senado.

El exfuncionario fue capturado el pasado 12 de septiembre en Paraguay y posteriormente extraditado a México, donde fue ingresado al penal del Altiplano.

Se le imputan cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Reportes de inteligencia lo señalan como el máximo líder de “La Barredora”, célula criminal con fuerte presencia en Tabasco y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).


