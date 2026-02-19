Borregos del Tec de Monterrey… ¡Imparten ‘cátedra’!

En un encuentro de alta intensidad defensiva y marcador ajustado, los Borregos del Tec de Monterrey, Campus Monterrey, lograron un sufrido triunfo de 55-47 sobre los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, tras revertir una desventaja en la segunda mitad.

El arranque fue discreto en ofensiva para ambos conjuntos. En los primeros cinco minutos, el Tec apenas sumaba seis puntos por cuatro de los visitantes. Al cierre del primer cuarto, la UDLAP tomó ventaja 14-11, margen que mantuvo al finalizar la primera mitad con pizarra de 24-22 a su favor.

El equipo dirigido por el coach Felipe Sánchez inició con Carlos Uranga, Juan Muñoz, Jorge Domínguez, Javier Castillo y Mauricio Asin. Por su parte, los aztecas, comandados por la coach Angélica García, abrieron con Ángel Escárcega, Mario Ramírez, Talel González, Johan Galena y Reggie González.

La intensidad se mantuvo tras el descanso. Al concluir el tercer cuarto, el marcador reflejaba un empate a 35 puntos, muestra de la paridad en la duela.

En el último periodo, los Borregos ajustaron en defensa y encontraron mejores opciones al frente para inclinar el partido a su favor. Andrés Lozano encabezó la ofensiva regiomontana con 14 puntos, seguido por Carlos Uranga con 13.

Por los Aztecas, Ángel Escárcega y Alfonso Vélez aportaron 10 unidades cada uno.

La banca fue factor para el conjunto local: los jugadores de relevo del Tec aportaron 25 puntos, mientras que los suplentes poblanos sumaron 16.

Con mayor consistencia en los minutos finales, el Tec aseguró la victoria 55-47 y reafirmó su capacidad de respuesta en partidos de alta exigencia.

El partido fue el sábado pasado en el Arena Wellness Center y forma parte de la División I de la liga de la Asociación Nacional de Baloncesto.

Cuarto por cuarto

Así se movió el marcador en el partido:

Primer cuarto

Borregos 11

UDLAP 14

Segundo cuarto

Borregos 22

UDLAP 24

Tercer cuarto

Borregos 35

UDLAP 35

Cuarto cuarto

Borregos 55

UDLAP 47

