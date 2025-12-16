Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
cnne_1084086_infantino_presenta_formula_para_mundial_cada_dos_anos_020e241664
Deportes

FIFA baja precios y ofrecerá boletos de 60 dólares para 2026

Tras críticas globales, la FIFA reducirá el precio de algunas entradas del Mundial 2026 y permitirá boletos de 60 dólares para aficionados leales

  • 16
  • Diciembre
    2025

La FIFA anunció una reducción en el precio de algunas entradas para la Copa del Mundo 2026, luego de una reacción adversa a nivel global por los altos costos iniciales.

La medida beneficiará a aficionados considerados “más fieles” de las selecciones participantes.

Boletos de bajo costo

El organismo rector del fútbol informó que ciertos seguidores podrán adquirir entradas desde 60 dólares, incluso para la final, cuyo precio máximo llegaba a 4 mil 185 dólares.

Estas localidades formarán parte de una nueva categoría denominada “grada básica”.

La FIFA precisó que el número de boletos de 60 dólares será reducido, probablemente de solo cientos por partido, en un torneo que contará con 104 encuentros repartidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

Distribución a cargo de federaciones

Las federaciones nacionales serán las encargadas de asignar estas entradas entre los aficionados más leales, es decir, aquellos que hayan asistido a partidos de sus selecciones tanto de local como de visitante.

Críticas por precios elevados

La estrategia inicial de venta generó molestia entre aficionados, especialmente en Europa, al no incluir boletos de bajo costo para los equipos participantes.

AP25339634730403.jpg

Los precios más baratos iban de 120 a 265 dólares en partidos de fase de grupos sin equipos anfitriones.

Durante la candidatura del Mundial 2026, los países sede prometieron ofrecer cientos de miles de entradas de alrededor de 21 dólares, compromiso que no se reflejó en los primeros planes de venta.

Ajustes en reembolsos

La FIFA también informó que no cobrará una tasa administrativa a los aficionados que soliciten boletos a través de sus federaciones y cuyas selecciones queden eliminadas en la fase de grupos.

El Mundial 2026, el primero con 48 selecciones, podría generar al menos 10 mil millones de dólares. La FIFA defendió su política al señalar que, como organización sin fines de lucro, reinvierte sus ingresos en el desarrollo del fútbol a nivel mundial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

643a0244_1723_489a_b338_bca7def01ff5_49a5f22f56
Monterrey y Canadá fortalecen lazos rumbo al Mundial 2026
fifa_727_millones_505b12407a
FIFA repartirá $727 mdd a selecciones del Mundial 2026
santiago_montiel_puskas_ae1a1126c8
Santiago Montiel gana el Premio Puskás tras una chilena
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×